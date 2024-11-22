10 интересных идей подарков на Новый год 2025: подойдут для родителей и друзей

Оригинальные идеи, что подарить родным на Новый год.

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Варианты подарков на Новый год / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что можно подарить родным на Новый год

Какие необычные подарки можно сделать родителям

Новый год уже приближается, поэтому самое время начать думать о подарках для родных.

Если вы хотите подарить действительно оригинальные подарки, то есть несколько интересных вариантов, которые подойдут для друзей, родителей, братьев или сестер, пишет Главред со ссылкой на sante+.

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Интересные варианты подарков для родных на Новый год

Именные носки с фотографиями семьи или домашних любимцев . Дарить носки гораздо веселее, если на них напечатать забавные фотографии близких, их домашних любимцев или даже эмодзи. Такие носки будут уникальными и полными индивидуальности. Книга, которую нужно самостоятельно заполнить . Подарите книгу, в которой ваш близкий человек сможет рассказать собственную историю, заполняя страницы анекдотами, воспоминаниями и фотографиями. Идеально подходит для родителей, бабушек и дедушек. Эта книга станет драгоценной реликвией, наполненной семейными воспоминаниями. Пара тактильных перчаток с подогревом . Тактильные перчатки, нагревающиеся одним нажатием кнопки, идеально подходят для людей, которые проводят время на свежем воздухе. Коробка мировых специй . Такой подарок идеально подойдет для гурманов. Коробка со специями мира - это подарок, который наполняет ощущениями путешествия когда человек находится дома. К тому же, это изысканный способ открыть новые вкусы. Именной пазл с семейной фотографией . Пазлы не только для детей. Распечатайте один из них с семейной фотографией или пейзажем, близким вашему сердцу. Набор для изготовления сыра или шоколада . Познакомьте своих близких с искусством домашнего сыра или шоколада с помощью полной коробки для изготовления собственных творений. Веселый и вкусный подарок, идеально подходит для тех, кто любит интересно проводить время. Портативный принтер для мгновенных фотографий . Воспоминания заслуживают того, чтобы их распечатать и поделиться ими. Мини-принтер подключается к вашему телефону и позволяет печатать мгновенные фотографии где угодно. Идеальный подарок, чтобы увековечить хорошие моменты. Персонализированная фотосессия . Вы можете подарить родным индивидуальную фотосессию, чтобы запечатлеть драгоценные моменты. Независимо от того, это для пары, семьи или даже домашнего любимца, этот подарок создаст воспоминания, которые будут храниться всю жизнь. Ящик для выращивания грибов дома . Для любителей садоводства ящик для выращивания грибов - это оригинальная идея. Они смогут собирать собственные съедобные грибы прямо дома, и это будет не только вкусно, но и весело. Книга рецептов для всей семьи . Создайте семейную книгу рецептов, в которую каждый член семьи может добавлять свои любимые блюда. Сентиментальный подарок, который идеально подходит для передачи рецептов из поколения в поколение и объединения семьи на кухне.

С этими 10 идеями подарков на Новый год вы точно сможете удивить своих близких.

Восточный календарь / Инфографика: Главред

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