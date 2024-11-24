Как украсить комнату на Новый год: оригинальные идеи для декора 2025

Какие украшения можно сделать в комнату на Новый год, чтобы придать помещению праздничный вид.

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Какие украшения можно сделать в комнату на Новый год / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как украсить комнату к новогодним праздникам

Какие декорации можно сделать своими руками

Как можно заменить классическую елку

С приближением Нового года многие задумываются, как создать в своем доме атмосферу сказки и уюта, а у некоторых людей возникает проблема, как украсить комнату к Новому году без елки.

Главред исследовал, что можно сделать на Новый год для декора комнаты, проанализировав главные тренды на зимние праздники 2024-2025 на Pinterest.

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Чтобы украсить комнату, не обязательно тратить много средств - достаточно немного творчества и праздничного настроения. Рассмотрим несколько идей, которые помогут сделать вашу комнату настоящим новогодним оазисом.

Например, ручная работа всегда добавляет индивидуальности декору. Вот несколько вариантов украшений:

Гирлянды из бумаги или ткани

Подсвечники из банок с блестками и лентами

Рождественский венок с шариками и шишками

Самодельные игрушки из фетра

Также можно сделать настенную "елочку". Для этого вырежьте силуэт елки из бумаги или соберите ее из гирлянд, закрепив на стене. Добавьте игрушки или лампочки.

Кроме этого используйте еловые ветви, свечи и шишки для создания миниатюрных праздничных инсталляций на полках или столе. Особенно актуальными будут в этом году такие миниатюрки с блестками серебряного и золотого цветов.

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