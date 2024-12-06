Почему на Новый год едят "Оливье": какая история салата и почему в СССР он очень изменился

Традиция есть салат "Оливье" на Новый год на самом деле появилась из-за негативных предпосылок.

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Почему на Новый год едят "Оливье"/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, unsplash.com

Вы узнаете:

Откуда происходит салат "Оливье"

Когда и кто его изобрел

Почему "Оливье" ассоциируется с Новым годом

Традиция есть салат "Оливье" на Новый год уже никого не удивляет, ведь она существует уже несколько десятилетий. Но не все знают, какая история создания этого блюда и почему именно оно начало ассоциироваться с Новым годом.

Об истории этого известного блюда рассказал автор YouTube-канала Keep Going.

Салат "Оливье" своими корнями уходит в XIX век. Многие слышали, что такое специфическое название для блюда было выбрано по имени француза, который собственно изобрел такую закуску. Фактически это так и есть, поскольку именно француз Люсьен Оливье впервые изобрел это блюдо, которое изначально не задумывалось, как салат.

У Люсьена Оливье был ресторан "Эрмитаж" в Москве, который в те времена пользовался бешеной популярностью верхушки российского общества, которое хотело быть ближе к зарубежным гастрономическим новациям. Но вскоре такой ажиотаж спал, ведь со временем посетители начали привыкать к деликатесам французской кухни. Поэтому постепенно снизилась и популярность заведения, что могло привести к банкротству детища Люсьена Оливье.

Поэтому владелец заведения решил придумать новое блюдо, чтобы поразить посетителей. Люсьен выложил на тарелку любимые продукты своих гостей, среди которых было вареное филе рябчиков и куропаток. Все это кулинар смешал с кубиками желе бульона птицы, а также поместил вареные раковые шейки и ломтики телячьих языков и полил соусом провансаль. По некоторым версиям, к такому экзотическому блюду еще добавлялись черная икра и картофель в качестве декора.

Но к большому удивлению французского шеф-повара, посетители просто перемешали между собой все красиво выложенные ингредиенты. Однако именно это и стало причиной успеха его блюда, которое впоследствии назвали в честь известного ресторатора - "Оливье".

Однако само блюдо просуществовало в меню ресторанов только до 1917 года, после наступления которого и прихода большевиков "Оливье" был надолго забыт. И только в 1960-е годы блюдо снова появилось в книгах по кулинарному мастерству, и называлось как салат "Столичный".

Чуть позже рябчики и телячьи языки были заменены курятиной, а в 1990-х - и вообще колбасой. А вот черную икру и каперсы заменил зеленый горошек, свежие листья салата и раковые шейки в "Оливье" превратились в отварные картофель и морковь.

И именно с тех пор появилась традиция делать этот салат на Новый год, ведь даже такой упрощенный вариант этих продуктов достать было крайне трудно. Поэтому салат "Оливье" готовили исключительно на большие праздники.

Смотрите видео об истории салата "Оливье" и то, почему его едят на Новый год:

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