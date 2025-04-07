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Очень яркий юноша: Шевченко показал редкое фото младшего из четырех сыновей

Анна Подгорная
7 апреля 2025, 01:30
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Андрей Шевченко рассказал про особенный день мальчика.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко дети - как выглядит Райдер Шевченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andriyshevchenko

Кратко:

  • Райдер-Габриэль Шевченко на днях отметил День рождения
  • Отец показал свежее фото именинника

Украинский футболист, тренер и общественный деятель Андрей Шевченко воспитывает четверых сыновей. Самый младший из них, Райдер-Габриэль, 6 апреля отпраздновал свое 11-летие.

В честь этого звездный отец опубликовал редкое фото с ребенком в Instagram. В кадре Андрей и Райдер стоят на фоне деревьев на залитой солнцем лужайке и искренне улыбаются.

видео дня

"С одиннадцатым Днем рождения, Райдер! Мы любим тебя", - подписал фото Шевченко старший. Поклонники присоединились к поздравлениям в комментариях - милыми эмодзи и добрыми словами.

Андрей Шевченко с сыном Райдером
Андрей Шевченко дети - как выглядит Райдер Шевченко / instagram.com/andriyshevchenko

Андрей Шевченко с 2004 года женат на модели Кристен Пазик, дочери бейсболиста Майка Пазика. В этом браке появилось четверо сыновей - Джордан (29 октября 2004), Кристиан (13 ноября 2006), Александр (1 октября 2012) и Райдер-Габриэль (6 апреля 2014). Джордан сейчас учится в Ельском университете и изучает украинский язык, чтобы быть поближе к своим корням. Также он проводит акции для повышения осведомленности о событиях в Украине. Кристиан весной 2024 года вступил в юношескую сборную Украины по футболу.

Андрей Шевченко с женой
Андрей Шевченко с женой Кристен Пазик / instagram.com/andriyshevchenko

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Кто такой Андрей Шевченко?

Андрей Шевченко - украинский спортсмен, тренер и общественный деятель, в пршлом - футболист на позиции нападающего. Заслуженный мастер спорта Украины. Посол благотворительной платформы United24, которая занимается сбоом средств для помощи Украине и повышает осведомленность общества про войну в нашей стране.

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