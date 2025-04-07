Очень яркий юноша: Шевченко показал редкое фото младшего из четырех сыновей

Кратко:
- Райдер-Габриэль Шевченко на днях отметил День рождения
- Отец показал свежее фото именинника
Украинский футболист, тренер и общественный деятель Андрей Шевченко воспитывает четверых сыновей. Самый младший из них, Райдер-Габриэль, 6 апреля отпраздновал свое 11-летие.
В честь этого звездный отец опубликовал редкое фото с ребенком в Instagram. В кадре Андрей и Райдер стоят на фоне деревьев на залитой солнцем лужайке и искренне улыбаются.
"С одиннадцатым Днем рождения, Райдер! Мы любим тебя", - подписал фото Шевченко старший. Поклонники присоединились к поздравлениям в комментариях - милыми эмодзи и добрыми словами.
Андрей Шевченко с 2004 года женат на модели Кристен Пазик, дочери бейсболиста Майка Пазика. В этом браке появилось четверо сыновей - Джордан (29 октября 2004), Кристиан (13 ноября 2006), Александр (1 октября 2012) и Райдер-Габриэль (6 апреля 2014). Джордан сейчас учится в Ельском университете и изучает украинский язык, чтобы быть поближе к своим корням. Также он проводит акции для повышения осведомленности о событиях в Украине. Кристиан весной 2024 года вступил в юношескую сборную Украины по футболу.
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Кто такой Андрей Шевченко?
Андрей Шевченко - украинский спортсмен, тренер и общественный деятель, в пршлом - футболист на позиции нападающего. Заслуженный мастер спорта Украины. Посол благотворительной платформы United24, которая занимается сбоом средств для помощи Украине и повышает осведомленность общества про войну в нашей стране.
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