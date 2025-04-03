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Андрей Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА: Украина потеряла право голоса

Руслан Иваненко
3 апреля 2025, 17:55
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УЕФА обновил Исполком Шевченко, получил 15 голосов и не прошел.
Шевченко
Шевченко не прошел в Исполком УЕФА / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко о событии:

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  • Украина потеряла представительство в Исполкоме на два года
  • Избраны 9 членов на двухлетний и четырехлетний срок

3 апреля в столице Сербии, Белграде, состоялся 49-й Конгресс УЕФА, который объединил представителей национальных футбольных ассоциаций Европы. Мероприятие, являющееся высшим органом контроля УЕФА, стало платформой для принятия ключевых решений и выборов в Исполнительный комитет, сообщает официальный сайт организации.

Конгресс проходил под руководством президента УЕФА и собрал делегатов от 55 ассоциаций-членов. Они обсуждали стратегические вопросы развития европейского футбола и участвовали в голосовании.

Подобные съезды организуются ежегодно, а при необходимости могут быть созваны вне очереди - либо по решению Исполкома, либо по требованию не менее одной пятой ассоциаций-членов. Дополнительный очередной конгресс также может быть проведен для рассмотрения финансовых или особо важных вопросов.

Одним из кандидатов на место в Исполнительном комитете был президент УАФ Андрей Шевченко, который претендовал на двухлетний срок. Однако он не смог заручиться достаточной поддержкой, получив лишь 15 голосов, что позволило ему занять лишь четвертое место среди пяти претендентов.

Это означает, что Украина в течение следующих двух лет не будет иметь своего представителя в Исполкоме УЕФА.

По итогам голосования, на двухлетний срок в Исполком были избраны Рафаэль Лусан (Испания) и Моше Зуарес (Израиль). Кроме того, на четырехлетний срок свои должности заняли или сохранили Габриэле Гравина (Италия), Мариан Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Армен Меликбекян (Армения), Фрэнк Пау (Нидерланды), Айвар Полак (Эстония) и Ганс-Йоахим Вацке (Германия).

Другие новости украинского спорта:

Как ранее сообщал Главред, киевское "Динамо" в последнем еврокубковом матче сезона 2024/2025 30 января в немецком Гамбурге со счетом 1:0 победило латвийский клуб РФШ из Риги.

Также, украинская спортсменка Ярослава Магучих выступила на чемпионате мира в помещении, где завоевала бронзовую медаль.

Кроме того, 29-летний украинский стронгмен Алексей Новиков принял участие в первом этапе соревнований Кубка мира в Барселоне, где установил новый мировой рекорд по становой тяге.

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Кто такой Андрей Шевченко?

Андрей Шевченко - украинский спортсмен, тренер и общественный деятель, в прошлом - футболист на позиции нападающего. Заслуженный мастер спорта Украины. Посол благотворительной платформы United24, которая занимается сбором средств для помощи Украине и повышает осведомленность общества о войне в нашей стране.

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