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Киевское "Динамо" в последнем матче в ЛЕ одержало первую победу

Виталий Кирсанов
31 января 2025, 01:47
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Команда Александра Шовковского досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф.
Динамо
"Динамо" победило латвийский клуб / коллаж: Главред, фото: uefa.com

Вы узнаете:

  • Счет матча
  • Кто забил гол
  • Когда состоится жеребьевка стадии матчей на вылет

Киевское "Динамо" в последнем еврокубковом матче сезона 2024/2025 30 января в немецком Гамбурге со счетом 1:0 победило латвийский клуб РФШ из Риги. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Команда Александра Шовковского досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф, поэтому турнирной мотивации не имела. В то же время "бело-синим" было что доказывать – и себе, и болельщикам. Единственный мяч в составе киевлян на 76-й минуте забил Александр Пихаленок.

1:0 – первая и единственная победа "Динамо" в рамках общего этапа Лиги Европы.

До 8-го, заключительного, тура обе команды уже упустили шансы на выход в плей-офф.

По итогам общего этапа Лиги Европы "Динамо" набрало четыре очка и финишировало на 34-м месте.

Жеребьевка стадии матчей на вылет состоится в пятницу, 31 января.

Смотрите видео гола:

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Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" вновь возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

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