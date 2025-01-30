Авиакатастрофа в США: на борту были фигуристы РФ, погибла звезда СССР - СМИ

Главное:
- В США произошла авиакатастрофа
- На борту были спортсмены фигурного катания
В ночь на 30 января пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом, после чего упал в реку. Произошло это во время захода на посадку возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту разбившегося самолета находилось несколько фигуристов, пишет nbcdfw.
"Эти спортсмены, тренеры и члены семей возвращались домой из Национального учебно-развивающего лагеря, который проходил в рамках чемпионата США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас", - заявила федерация.видео дня
В то же время U.S. Figure Skating не подтвердила личности тех, кто находился на борту.
"Мы опустошены этой неописуемой трагедией и всей душой сочувствуем семьям погибших", - сказано в заявлении организации.
Как рассказал РИА Новости американский фигурист Джон Маравилл, на борту лайнера, столкнувшегося с вертолетом в США, находились также и российские фигуристы и тренеры.
"В самолете были чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Их сын Максим занял четвертое место на чемпионате страны. По информации Матч ТВ, также среди пассажиров - бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Расследование продолжается", - сообщили в Матч ТВ.
Также сообщается, что большинство фигуристов, которые могли находиться на борту самолета, разбившегося в США, - дети российских эмигрантов.
Авиакатастрофа в США - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 30 января произошла авиатрагедия - во время захода на посадку возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом, после чего упал в реку.
Впоследствии президент США Дональд Трамп отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, катастрофу самолета и вертолета можно было предотвратить.
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Как вести себя во время авиакатастрофы?
Во время авиакатастрофы важно действовать быстро и сохранять спокойствие. Вот основные правила выживания:
Перед вылетом:
- Оденьтесь правильно - закрытая обувь, одежда с длинными рукавами из натуральных тканей.
- Изучите план эвакуации - подсчитайте количество рядов до ближайшего выхода.
- Послушайте инструктаж экипажа - обратите внимание на демонстрацию использования кислородной маски и спасательного жилета.
Во время аварии:
- Наклонитесь вперед, положив голову на колени или на спинку сиденья впереди.
- Закройте голову руками, скрестив пальцы.
- Ноги поставьте ровно на пол, немного расставив их.
- Оставайтесь пристегнутыми - ремень безопасности должен быть затянут как можно плотнее.
- Пользуйтесь кислородной маской - если в салоне упало давление, наденьте маску первыми, а потом помогайте другим.
После удара:
- Как можно быстрее покиньте самолет - у вас есть 90 секунд до возможного возгорания.
- Двигайтесь к ближайшему аварийному выходу - если он заблокирован, немедленно ищите другой.
- Избегайте дыма - пригнитесь или прикройте рот мокрой тканью.
- Оставьте все вещи - секунды решают жизнь, не тратьте их на багаж.
После эвакуации:
- Отойдите от самолета на безопасное расстояние (не менее 150 м).
- Помогите пострадавшим, если это возможно.
- Ожидайте спасателей и подавайте сигналы о своем местонахождении.
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