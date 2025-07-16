Как навсегда избавиться от муравьев в доме: два надежных метода

Вы узнаете:
- С чем размешать борную кислоту, чтобы избавиться от муравьев
- Куда и как наносить эфирные масла, чтобы муравьи в доме больше не появлялись
Муравьи в доме - всегда неприятный сюрприз для хозяев. И хоть найти средство для борьбы с ними не сложно, но не всегда в магазинах продают действительно эффективные вещества.
Зато Главред узнал, как избавиться от муравьев навсегда с помощью двух доступных ингредиентов. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Мария Дувалка.
Самое простое, что можно сделать в борьбе с муравьями - это смешать варенье с борной кислотой, которую легко найти в аптеке. Это средство можно расставить в местах, где появляются муравьи чаще всего.
Смотрите видео, как избавиться от муравьев в доме:
@mariell.mari_ Бюджетно и эффективно: спасаю дом от муравьев! #лайфхаки#советы#идеи#дом#лайфхак#полезно♬ оригинальный звук - mariell.m
Кроме этого Мария советует использовать эфирные масла, которые станут натуральным барьером. Достаточно несколько капель нанести на ватный диск и протереть им "любимые" места муравьев, а также углы возле окон и дверей.
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О персоне: Мария Дувалка
Мария Дувалка - украинский блогер, которая делится в своих соцсетях лайфхаками и советами по уходу за домом и приготовлению пищи. В Instagram на нее подписаны более 34 тысяч пользователей.
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