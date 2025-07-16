Как навсегда избавиться от муравьев в доме: два надежных метода

Изгнать муравьев из дома за считанные дни можно с помощью двух копеечных средств.

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Лучшие средства против муравьев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

С чем размешать борную кислоту, чтобы избавиться от муравьев

Куда и как наносить эфирные масла, чтобы муравьи в доме больше не появлялись

Муравьи в доме - всегда неприятный сюрприз для хозяев. И хоть найти средство для борьбы с ними не сложно, но не всегда в магазинах продают действительно эффективные вещества.

Зато Главред узнал, как избавиться от муравьев навсегда с помощью двух доступных ингредиентов. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Мария Дувалка.

видео дня

Самое простое, что можно сделать в борьбе с муравьями - это смешать варенье с борной кислотой, которую легко найти в аптеке. Это средство можно расставить в местах, где появляются муравьи чаще всего.

Смотрите видео, как избавиться от муравьев в доме:

Кроме этого Мария советует использовать эфирные масла, которые станут натуральным барьером. Достаточно несколько капель нанести на ватный диск и протереть им "любимые" места муравьев, а также углы возле окон и дверей.

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О персоне: Мария Дувалка Мария Дувалка - украинский блогер, которая делится в своих соцсетях лайфхаками и советами по уходу за домом и приготовлению пищи. В Instagram на нее подписаны более 34 тысяч пользователей.

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