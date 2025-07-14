Пользуются единицы: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

Одна клавиша облегчает стирку за секунды.

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Какие клавиши нажать, чтобы запустить автоматическую очистку барабана / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Зачем очищать барабан стиральной машины

Как запустить самоочистку девайса

Стиральная машина - девайс, без которого сложно обойтись в 21 веке. Однако, за любой техникой стоит правильно ухаживать, чтобы она служила как можно дольше. Со временем внутри стиралки скапливается грязь, может появляться плесень и возникает неприятный запах. Впрочем, как выяснил Главред, есть секретная кнопка, которая поможет быстро и без усилий почистить бытовой прибор.

Портал Радио Трек со ссылкой на американскую домохозяйку пишет, что существует "секретная кнопка", благодаря которой барабан стиральной машины автоматически очищается.

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"Достаточно нажать и удерживать кнопку ополаскивания в течение пяти секунд, и машина самостоятельно активирует режим очистки", - говорится в сообщении.

В результате барабан самостоятельно очищается от грязи, остатков порошка и посторонних запахов.

Существует еще один способ, с которым барабан стиральной машины автоматически очистится. Нужно одновременно нажать кнопки: "Интенсивная стирка" и "Без складок", они обычно объединены квадратной скобкой со звездочкой в центре. Далее нажмите кнопку "Старт" - и прибор включится на режим очистки барабана.

При запуске этой программы не нужно добавлять никаких моющих средств.

Регулярная очистка барабана продлевает срок службы стиральной машины и обеспечивает стабильную работу.

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Что такое стиральная машина? Стиральная машина - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".

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