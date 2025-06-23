Полотенца станут как новые: о "золотом правиле" стирки знают лишь единицы

Можно удалить все накопленные отложения, делая ткань вновь чистой и свежей - в чем суть метода.

https://glavred.info/lifehack/polotenca-stanut-kak-novye-o-zolotom-pravile-stirki-znayut-lish-edinicy-10675757.html Ссылка скопирована

Как правильно отстирать полотенца / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Ткань полотенец впитывает не только воду, но и остатки моющих средств

Запах сырости указывает на присутствие плесени и грибка

Иногда полотенца остаются жесткими и неприятно пахнущими даже после стирки — и причина часто кроется в неправильном уходе.

Многие добавляют кондиционер для белья, не зная, что он может быть вреден для полотенец, пишет Express.

видео дня

Дело в том, что ткань полотенец впитывает не только воду, но и остатки моющих средств. Слой кондиционера со временем накапливается, образуя плёнку, из-за которой полотенца теряют мягкость и начинают плохо пахнуть.

Как говорят эксперты по уборке, запах сырости указывает на присутствие плесени и грибка, которые легко размножаются в такой среде. Но выбрасывать полотенца не нужно — их можно "реанимировать" с помощью простого и безопасного метода без использования агрессивной химии.

Отмечается, что этот способ помогает удалить все накопленные отложения, делая ткань вновь чистой и свежей. Суть метода — поочерёдное использование белого уксуса и пищевой соды, каждый из которых эффективно справляется с загрязнениями.

/ Главред

Белый уксус действует как натуральный антисептик: он растворяет остатки кондиционера и уничтожает микробы.

Пищевая сода поглощает неприятные запахи и смягчает ткань, устраняя следы моющих средств.

Как вернуть полотенцам мягкость и свежесть:

Загрузите полотенца в барабан стиральной машины, не переполняя его — так они лучше прополощутся.

Налейте примерно 250 мл белого уксуса в отсек для моющих средств. Не добавляйте порошок, кондиционер или другие средства.

Запустите обычный цикл стирки.

После завершения цикла добавьте 120 г пищевой соды в отсек и снова включите стирку — на самой высокой температуре.

Не используйте уксус и соду одновременно, так как их реакция нейтрализует очищающие свойства каждого.

По завершении стирки хорошо высушите полотенца на воздухе.

После этой простой процедуры полотенца снова станут мягкими, свежими и абсолютно чистыми — без неприятного запаха и жесткости.

Смотрите видео - как сохранить полотенце чистым:

Во всем мире установлена дата - День полотенца. В него можно завернуться, им можно накрыться, на нем удобно лежать на песчаных пляжах, им можно размахивать, подавая сигналы беды, а также им можно вытереться.

О том, как сохранить полотенце чистым, как часто его стирать и несколько фактов об истории полотенца, смотрите в сюжете 1+1.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

Больше новостей:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред