США предупредили страны Персидского залива о подготовке к новой войне с Ираном – WSJ

Собеседники WSJ отмечают, что эскалация может быть направлена на ослабление военного потенциала Ирана и принуждение его руководства к переговорам.

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США предупредили страны Персидского залива о подготовке к новой войне с Ираном / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Кратко:

США уже перебрасывают на Ближний Восток системы Patriot

Среди потенциальных целей - иранская инфраструктура и ядерные объекты

Власти США предупредили страны Персидского залива о необходимости подготовиться к возможному краткосрочному, но интенсивному военному конфликту с Ираном, который может начаться после промежуточных выборов в американский Конгресс.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники, соответствующие сигналы передаются по дипломатическим и военным каналам. По данным издания, это может свидетельствовать о подготовке США и Израиля к новому этапу масштабных боевых действий против Тегерана.

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Собеседники WSJ отмечают, что эскалация может быть направлена на ослабление военного потенциала Ирана и принуждение его руководства к переговорам.

По информации издания, американские военные уже перебрасывают на Ближний Восток системы противовоздушной обороны Patriot и пополняют запасы боеприпасов. Также сообщается о подготовке авиации к нанесению ударов. В следующем месяце к находящейся в регионе группировке из 20 военных кораблей должна присоединиться дополнительная авианосная ударная группа вместе с подразделением морской пехоты.

Среди потенциальных целей операции источники издания назвали иранскую инфраструктуру и ядерные объекты.

При этом WSJ подчеркивает, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о начале военной операции. Однако, по данным собеседников газеты, он склоняется к проведению масштабной атаки после промежуточных выборов.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность новых совместных действий с Трампом против Ирана. Он заявил, что Израиль и США получили возможность устранить иранскую угрозу.

"Израиль и наш друг президент Трамп получили уникальную возможность - раз и навсегда устранить иранскую угрозу. Мы смогли победить наших врагов, и мы сможем сделать это в будущем", - сказал Нетаньяху.

Почему Трампу нужно "сворачивать" войну с Ираном

Как ранее писал Главред, политолог Сергей Таран считает, что продолжительность войны США против Ирана в значительной степени зависит от Дональда Трампа, который завершит ее тогда, когда это будет политически выгодно.

Вероятно, он будет стремиться завершить боевые действия накануне ключевого дипломатического события своего второго срока - запланированной на апрель встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы прибыть на нее с позиции победителя.

Кроме того, важным фактором являются и особенности американского законодательства, которые также подталкивают к тому, чтобы не затягивать завершение войны.

"В США президент может применять армию для военных операций без согласия Конгресса в течение 60 дней. Далее - требуется согласие Конгресса. Которое Трампу получить будет трудно. Хотя бы потому, что поддержка иранской миссии Трампа в американском обществе достаточно низкая. А в стране, между прочим, проходят промежуточные выборы в Конгресс", - подытожил он.

Война США и Израиля против Ирана

Напомним, Главред писал, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по военным объектам и ядерной инфраструктуре страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее при посредничестве Пакистана сторонам удалось договориться о прекращении огня, однако напряженность в регионе сохранилась. Военное противостояние продолжилось, а среди главных спорных вопросов остались иранская ядерная программа, ситуация в Ормузском проливе и санкции против Тегерана.

24 октября президент США Дональд Трамп заявил, что война может закончиться в ближайшее время - благодаря заключению соглашения или другим способом. При этом он признал, что боевые действия привели к повышению цен на нефть. Конкретные сроки завершения конфликта американский лидер не назвал.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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