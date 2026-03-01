США начала операцию против Ирана под давлением двух стран - WP

Решение о наступательной операции было принято вопреки прежним оценкам американской разведки.

Что написано в материале The Washington Post:

Наследный принц Саудовской Аравии регулярно связывался с Трампом

Нетаньяху настаивал на необходимости ударов по Ирану

Президент Дональд Трамп принял решение о начале масштабной операции против Ирана после продолжительного давления со стороны ключевых союзников США на Ближнем Востоке - Израиля и Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в течение нескольких недель регулярно связывался с Трампом по личным каналам связи, убеждая его поддержать военную операцию. Параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжал активную публичную кампанию, настаивая на необходимости ударов по Ирану.

Как утверждают источники, в переговорах с представителями Вашингтона саудовская сторона предупреждала: если США не нанесут удар сейчас, Тегеран усилит свои позиции и станет более опасным игроком в регионе. Эту позицию поддержал и министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман, который в январе провёл закрытые встречи в американской столице и акцентировал внимание на возможных негативных последствиях бездействия.

Совокупность этих факторов, по информации источников, подтолкнула Трампа к приказу о начале широкой воздушной кампании против иранского руководства и военной инфраструктуры. В первые часы операции, как утверждается, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других топ-чиновников.

При этом решение о наступательной операции было принято вопреки прежним оценкам американской разведки, согласно которым иранские силы в ближайшие годы вряд ли представляли бы прямую угрозу материковой части США. Этот шаг стал отходом от многолетней практики Вашингтона избегать полномасштабных попыток смены режима в странах с крупным населением. Кроме того, новая кампания существенно отличается по масштабу от предыдущих военных действий администрации Трампа, которые носили более ограниченный характер.

Была ли непосредственная угроза?

Ранее Трамп заявил, что США столкнулись с "неминуемой угрозой" со стороны иранского режима. По его словам, Тегеран продолжал развивать ядерную программу и работать над созданием ракет большой дальности, способных в перспективе достичь американской территории.

Однако эти заявления вызывают вопросы. Ранее Трамп утверждал, что американские удары прошлого лета полностью уничтожили иранскую ядерную программу. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии сообщило об отсутствии доказательств возобновления Ираном обогащения урана или наличия активного плана создания ядерного оружия. В прошлогодней оценке Разведывательного управления Министерства обороны США также не было зафиксировано признаков разработки Ираном межконтинентальной баллистической ракеты. По данным ведомства, даже в случае принятия такого решения реализация программы заняла бы около десяти лет.

Удар на опережение

Во время брифинга госсекретарь Марко Рубио сообщил законодателям, что сроки и параметры операции во многом определялись намерениями Израиля действовать независимо от участия США.

"Таким образом, единственным оставшимся вопросом, по-видимому, было то, будут ли США начинать операцию совместно с Израилем или же они будут ждать, пока Иран нанесет ответный удар по американским военным целям в регионе, а затем вступят в бой", – сказал собеседник издания.

Как повлияет война в Иране на ситуацию в Украине - мнение эксперта

Длительная военная операция Израиля и США против Ирана способна существенно переформатировать информационное и политическое пространство мира, отодвинув тему российско-украинской войны на второй план. Об этом заявил журналист Виталий Портников.

По его словам, темпы развития событий на Ближнем Востоке будут определять, как долго внимание мировых СМИ будет сосредоточено на регионе.

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Так, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. А в жилом районе Абу-Даби упали обломки ракеты. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

