Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром 28 февраля в результате авиаудара Израиля по Ирану.
Его тело извлекли из руин дворца. Об этом сообщают Reuters и Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Кроме того, о гибели Али Хаменеи сообщил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер американским официальным лицам, пишет Axios. Израильский чиновник подтвердил изданию, что, по данным израильской разведки, Хаменеи мертв.
Посол также отметил, что вместе с Хаменеи погибли другие иранские высокопоставленные чиновники.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего выступления заявил, что есть признаки того, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи "больше нет".
"Хаменеи мертв, и все признаки указывают на это", - заявил премьер.
Обновлено 22:55.Армия обороны Израиля обнародовала список ликвидированных высокопоставленных иранских военных чиновников:
- Али Шамхани - секретарь Совета безопасности Ирана;
- Мохаммед Пакпур - командующий Корпусом стражей исламской революции;
- Салех Асади - руководитель Управления разведки чрезвычайного командования;
- Мохаммад Ширази - руководитель Военного бюро Верховного лидера;
- Азиз Насирзаде - министр обороны Ирана;
- Хоссейн Джабаль Амелян - председатель SPND (научно-исследовательского института, занимавшегося проектами по ядерному, биологическому и химическому оружию);
- Реза Мозаффари-Ниа - бывший председатель SPND.
Атаки по Ирану - последние новости
Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.
В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Так, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. А в жилом районе Абу-Даби упали обломки ракеты. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.
Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.
Читайте также:
- Экономика трещит по швам, россиян ждут продукты по талонам - Новак
- Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причина
- Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред