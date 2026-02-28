Укр
Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

Инна Ковенько
28 февраля 2026, 22:13обновлено 28 февраля, 23:03
Об этом сообщил высокопоставленный израильский чиновник.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи мертв
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром 28 февраля в результате авиаудара Израиля по Ирану.

Его тело извлекли из руин дворца. Об этом сообщают Reuters и Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Кроме того, о гибели Али Хаменеи сообщил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер американским официальным лицам, пишет Axios. Израильский чиновник подтвердил изданию, что, по данным израильской разведки, Хаменеи мертв.

Посол также отметил, что вместе с Хаменеи погибли другие иранские высокопоставленные чиновники.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего выступления заявил, что есть признаки того, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи "больше нет".

"Хаменеи мертв, и все признаки указывают на это", - заявил премьер.

Обновлено 22:55.Армия обороны Израиля обнародовала список ликвидированных высокопоставленных иранских военных чиновников:

  • Али Шамхани - секретарь Совета безопасности Ирана;
  • Мохаммед Пакпур - командующий Корпусом стражей исламской революции;
  • Салех Асади - руководитель Управления разведки чрезвычайного командования;
  • Мохаммад Ширази - руководитель Военного бюро Верховного лидера;
  • Азиз Насирзаде - министр обороны Ирана;
  • Хоссейн Джабаль Амелян - председатель SPND (научно-исследовательского института, занимавшегося проектами по ядерному, биологическому и химическому оружию);
  • Реза Мозаффари-Ниа - бывший председатель SPND.
ЦАХАЛ обнародовал список ликвидированных топ-чиновников Ирана

Атаки по Ирану - последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Так, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. А в жилом районе Абу-Даби упали обломки ракеты. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Накануне адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

