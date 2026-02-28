Зачем в СССР в каждый шкаф клали спички: большинство даже не догадывается

Этот странный бытовой прием был известен почти каждой советской семье.

Почему в СССР клали спички в каждый шкаф

В советских квартирах можно было увидеть странную на первый взгляд картину: почти в каждом шкафу среди одежды или обуви лежали коробки со спичками. Это не было случайностью, ведь такая практика помогала решить одну из самых распространенных проблем.

Главред рассказывает, почему этот бытовой прием стал популярным и какую проблему он решал.

Почему спички клали в шкафы

В хрущевках и других советских домах с тонкими стенами и плохой вентиляцией вещи быстро теряли свежесть, пишет Oboz.ua. Одежда, обувь и постельное белье приобретали неприятный запах, а ткани портились от лишней влаги. Спички стали доступным и дешевым способом защитить вещи. Они стоили копейки, а продавались буквально везде. Древесина, из которой изготавливали палочки, проходила специальную сушку, оставалась пористой и хорошо впитывала воду, а химические соединения в головках притягивали молекулы влаги из воздуха.

Как работала "спичечная ловушка"

Чтобы эффект был заметным, коробку оставляли полуоткрытой или прокалывали иголкой несколько дырочек. Спички клали на полки, в карманы зимних пальто, в обувь, которая ждала сезона, или в углы шкафа, где воздух застаивался больше всего. На одну секцию хватало двух-трех коробок. Их меняли раз в несколько месяцев, когда древесина становилась мягкой, а головки темнели. Интересно, что после высушивания такие спички можно было использовать по прямому назначению.

Сегодня мы покупаем готовые контейнеры с силикагелем, которые выполняют ту же функцию — защищают вещи от влаги и запахов. В СССР же приходилось полагаться на изобретательность и использовать свойства доступных материалов.

