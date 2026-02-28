Вы узнаете:
- Почему остров называют "бункером миллиардеров"
- Что на самом деле стоит за переездом богатейших людей
- Как закрытое поселение оказалось в центре скандала
Новый виток обсуждений вокруг "острова миллиардеров" во Флориде вызвал волну тревожных сравнений с сатирическими фильмами о сверхбогатых, которые пытаются изолироваться от общества, и в итоге сталкиваются с последствиями своих решений. Речь идет о закрытом поселке Индиан-Крик недалеко от Майами (штат Флорида, США), который в прессе уже прозвали "бункером миллиардеров" (Billionaire Bunker).
Поводом для новой дискуссии стала информация о покупке недвижимости Марком Цукербергом на этом элитном острове. Ранее здесь уже приобрели дома Джефф Безос и Ларри Пейдж, что лишь усилило внимание к крошечному сообществу с населением менее сотни человек. Об этом пишет TCD.
Остров с единственным мостом
Индиан-Крик является искусственным островом, соединенным с материком единственным охраняемым мостом с пропускным пунктом. Въезд и выезд строго контролируются, а акваторию вокруг круглосуточно патрулирует собственная береговая охрана.
По словам местных риелторов, именно изоляция и высокий уровень безопасности делают это место привлекательным для сверхбогатых. Однако эксперты отмечают, что подобная замкнутость может создать ощущение "мира внутри мира", где правила диктуют сами жители.
Налог или стратегия
Первоначально в СМИ звучали предположения, что переезд крупных бизнесменов во Флориду связан с обсуждением 5-процентного налога на богатство в Калифорнии. Однако факты показывают, что первые сделки покупки недвижимости на острове были заключены задолго до появления этой инициативы.
Таким образом, мотивация переезда, вероятно, связана не столько с налоговой политикой, сколько с вопросами безопасности, приватности и стратегического позиционирования.
Почему "бункером" недовольны другие жители
Ситуация обострилась после сообщений о том, что жители острова использовали государственные средства для ремонта частного моста. Это вызвало волну критики со стороны общественности.
Дополнительное напряжение возникло, когда стало известно о планах направить сточные воды через соседний город Серфсайд. На уровне штата проект все же поддержали. Это вызвало новую волну споров. Многие заговорили о том, насколько сильно богатые люди могут влиять на решения властей и городскую инфраструктуру.
Ранее Главред писал о том, что начальник раздал работникам 26 млн долларов. Китайская компания распределила значительную часть прибыли между сотрудниками в виде денежных бонусов. Формат выплат привлек внимание соцсетей.
Также сообщалось о том, что девушка стала самой богатой в мире, но есть нюанс. Британка получила подарочный ваучер на 10 фунтов, однако во время покупок ей показали баланс в 63 квадриллиона.
Вам может быть интересно:
- Бывшая жена Билла Гейтса впервые призналась, почему ушла от миллиардера
- Учел ошибки прошлого: миллиардер Безос готовит для невесты жесткий брачный контракт
- Трампа ждут серьезные проблемы из-за Маска - что задумал миллиардер
The Cool Down
The Cool Down - это американский новостной портал, ориентированный на материалы и советы о чистой и устойчивой жизни, технологиях для борьбы с загрязнением и практических способах сделать свою жизнь полезнее для планеты. Он предлагает статьи, лайфхаки, обзоры "зеленых" инноваций, рекомендации по энергоэффективным продуктам и истории о том, как обычные люди могут экономить, сокращать отходы и адаптироваться к изменениям климата.
Сайт был запущен как международно доступный источник контента о климате и устойчивом образе жизни и позиционирует себя как "путеводитель к более чистому, прохладному будущему", стремясь делать сложные темы понятными и полезными для широкой аудитории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред