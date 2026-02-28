Тайны элиты: где находится "остров миллиардеров" и что там происходит

Элитный остров во Флориде с единственным охраняемым мостом оказался в центре споров после покупок недвижимости миллиардерами.

Самые богатые люди покупают недвижимость на острове рядом с Майами / Коллаж Главред, фото: Pexels, Business Insider

Новый виток обсуждений вокруг "острова миллиардеров" во Флориде вызвал волну тревожных сравнений с сатирическими фильмами о сверхбогатых, которые пытаются изолироваться от общества, и в итоге сталкиваются с последствиями своих решений. Речь идет о закрытом поселке Индиан-Крик недалеко от Майами (штат Флорида, США), который в прессе уже прозвали "бункером миллиардеров" (Billionaire Bunker).

Поводом для новой дискуссии стала информация о покупке недвижимости Марком Цукербергом на этом элитном острове. Ранее здесь уже приобрели дома Джефф Безос и Ларри Пейдж, что лишь усилило внимание к крошечному сообществу с населением менее сотни человек. Об этом пишет TCD.

Остров с единственным мостом

Индиан-Крик является искусственным островом, соединенным с материком единственным охраняемым мостом с пропускным пунктом. Въезд и выезд строго контролируются, а акваторию вокруг круглосуточно патрулирует собственная береговая охрана.

По словам местных риелторов, именно изоляция и высокий уровень безопасности делают это место привлекательным для сверхбогатых. Однако эксперты отмечают, что подобная замкнутость может создать ощущение "мира внутри мира", где правила диктуют сами жители.

Налог или стратегия

Первоначально в СМИ звучали предположения, что переезд крупных бизнесменов во Флориду связан с обсуждением 5-процентного налога на богатство в Калифорнии. Однако факты показывают, что первые сделки покупки недвижимости на острове были заключены задолго до появления этой инициативы.

Остров Индиан-Крик называют "Бункером миллиардеров" / Фото: Google Maps

Таким образом, мотивация переезда, вероятно, связана не столько с налоговой политикой, сколько с вопросами безопасности, приватности и стратегического позиционирования.

Почему "бункером" недовольны другие жители

Ситуация обострилась после сообщений о том, что жители острова использовали государственные средства для ремонта частного моста. Это вызвало волну критики со стороны общественности.

Дополнительное напряжение возникло, когда стало известно о планах направить сточные воды через соседний город Серфсайд. На уровне штата проект все же поддержали. Это вызвало новую волну споров. Многие заговорили о том, насколько сильно богатые люди могут влиять на решения властей и городскую инфраструктуру.

