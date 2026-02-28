'Цель номер один': эксперт назвал город, который РФ хочет стереть с лица земли

Эксперт говорит, что наличие человеческого ресурса позволяет Кремлю рассматривать много целей для наступления.

Цели российского наступления / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

Цель номер один для россиян – Донецкая область

Оккупанты намерены захватить Константиновку полностью

Также РФ может начать наступление в Запорожской области

Цели страны-агрессора России во время наступления в 2026 году в первую очередь будут касаться Донецкой области. Это цель номер один для россиян сейчас. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, Константиновка практически перестала существовать, ее Россия просто стирает с лица земли, разрушая дом за домом.

Он отметил, что сейчас российские войска намерены захватить Константиновку полностью, а дальше – Краматорск и Славянск.

Константиновка / Инфографика: Главред

Ступак также добавил, что наличие человеческого ресурса позволяет Кремлю рассматривать в качестве целей и другие направления. Прежде всего, речь идет о Запорожье и Запорожской области.

"Запорожье – очень опасное направление. В последние три недели наши военные делают там невероятную работу, выбивая российские войска из этого направления, но приблизиться к Запорожью на расстояние 13 км российским оккупантам удалось. Так что "серая зона" находится в 13 км от южных окраин Запорожья. Мы видим, сколько всего прилетело по городу, когда россияне были на таком расстоянии. Если они подойдут ближе и закрепятся, то Запорожье они просто превратят в город-призрак, как Херсон. Россияне сейчас делают все, чтобы в Херсоне нельзя было жить", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что есть и другая большая угроза – уничтожение россиянами ГЭС.

"Хотя для них предпочтительнее было бы ее захватить, но если не удастся, то уничтожат. И тогда дефицит электроэнергии в Украине станет еще более тяжелым", - подытожил экс-сотрудник СБУ.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак рассказал, что задумали Путин и Лукашенко на 2026 год, и где Россия нанесет основной удар:

Когда может начаться наступление РФ

Военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что российские оккупационные войска проводят передислокацию сил и средств, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле.

"Погодные условия изменятся, постепенно начнет возвращаться "зеленка". Считаю, что именно к этому времени противник будет пытаться сконцентрировать максимум своих ресурсов на разных участках фронта, чтобы реализовать свой план", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло сказал, что ВСУ несколько дней назад перешли в наступление на Юге. Эти атакующие действия имеют несколько целей. Одна из них - освобождение Днепропетровской области.

Министр обороны Михаил Федоров заявлял, что после потери армией страны-агрессора России возможности пользоваться спутниковой связью Starlink количество стримов у оккупантов уменьшилось в 11 раз.

Начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коcсе говорил, что армия страны-агрессора РФ пытается окружить украинские силы в полностью разрушенном Волчанске Харьковской области.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

