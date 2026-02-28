Укр
На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

Мария Николишин
28 февраля 2026, 11:07
Командир сказал, что одну поставленную цель ВСУ уже удалось достичь.
ВСУ несколько дней назад перешли в наступление на Юге. Эти атакующие действия преследуют несколько целей. Одна из них – освобождение Днепропетровской области. Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, Герой Украины Дмитрий "Перун" Филатов в беседе с ВВС News Украина.

По его словам, вторая цель, которую уже удалось достичь, – остановить продвижение оккупантов в сторону Запорожья и отбросить их за реку Гайчур, которая протекает с севера на юг параллельно трассе Покровск-Гуляйполе.

Отмечается, что в конце 2025 года, захватив почти все Гуляйполе, россияне смогли пересечь Гайчур и начать двигаться в сторону Орехова.

"В целом именно этот населенный пункт, расположенный на высотах, имеет большее стратегическое значение для защиты областного центра, а не Гуляйполе. Гуляйполе находится в котловине и является стратегически невыгодным узлом обороны", — заявил Филатов.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Он также призвал не иметь больших ожиданий от украинских контратак и добавил, что сейчас перед армией не стоит задача пробиться вглубь оккупированной территории.

"Это не контрнаступление, это наступательные действия, направленные прежде всего на стабилизацию участка фронта, на остановку продвижения противника, улучшение тактического положения наших войск и побуждение противника использовать те резервы, которые он накопил, не по его замыслу, а по нашему. Вот и все", – подытожил командир.

Могут ли ВСУ перейти в контрнаступление

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявлял, что о масштабном контрнаступлении в этом году пока говорить не стоит.

По его словам, сейчас нет ни ресурсов, ни сил для проведения полномасштабного контрнаступления.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны говорят, что Россия начала подготовку к весенне-летнему наступлению в Донецкой области. Первоочередной целью оккупантов может стать город Краматорск и линия так называемого "крепостного пояса".

Начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов сказал, что на Лиманском направлении украинские военные держат оборону на пути ударного кулака 20-й армии страны-агрессора России.

Кроме того, российские оккупанты заявляли о захвате села Риздвянка в Запорожской области. Но эта информация не соответствует действительности, населенный пункт контролируют ВСУ.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

19:09

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

19:02

Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

18:58

Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыльВидео

