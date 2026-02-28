Где можно будет увидеть парад планет 28 февраля 2026: лучшее время

Сразу шесть планет Солнечной системы будут видны в одном секторе неба.

Вечером 28 февраля 2026 года над землей состоится редкое астрономическое событие — парад планет, когда сразу шесть планет Солнечной системы будут видны в одном секторе неба. Это явление можно назвать одним из самых зрелищных небесных шоу, и следующий подобный парад придётся ждать ещё около 8 лет.

Что такое парад планет и почему он редкий

Парад планет — популярное название явления, когда несколько планет становятся видимы на вечернем или утреннем небе примерно в одной полосе. Такое выравнивание не означает, что планеты реально оказываются на одной линии в космическом пространстве — это лишь визуальный эффект, хорошо заметный наблюдателям с Земли.

28 февраля 2026 года над горизонтом появятся Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре из них — Венера, Юпитер, Сатурн и Меркурий — будут видны невооружённым глазом, а слабые Уран и Нептун потребуют для наблюдения бинокль или телескоп.

Где и когда смотреть парад планет

Лучшее время для наблюдения — в первые часы после захода Солнца, примерно 30–60 минут после захода, когда небо ещё достаточно тёмное, а планеты всё ещё находятся над западным горизонтом, пишет LifeScience.

Парад планет будет заметен по всему миру при ясной погоде, особенно в местах с открытым западным горизонтом — за пределами городского освещения, где ничто не мешает обзору неба.

Большинство планет опустятся к горизонту в течение часа после захода Солнца, поэтому лучше выйти на наблюдение как можно раньше после заката.

Где условия особенно благоприятны

Хотя явление будет видно повсюду на Земле при хорошей погоде, условия могут варьироваться в зависимости от широты и местных условий наблюдения. В южных регионах обзора небо может быть более высоким и доступным в течение более длительного времени.

Для большинства наблюдателей достаточно простой площадки за городом или в парке с минимальным световым загрязнением. Телескоп поможет увидеть более тусклые планеты, но даже невооружённый глаз сможет захватить часть выравнивания — особенно крупных и ярких участников парада.

