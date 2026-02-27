Как легко избавиться от неприятного запаха в холодильнике: простые советы

Систематическая очистка холодильника не только избавляет от неприятных запахов, но и способствует более длительной сохранности продуктов.

Эксперты рассказали о том, как убрать неприятный запах в холодильнике / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Откуда берется стойкий запах, даже если все вымыто

Как быстро вернуть свежесть без дорогих средств

Какая привычка продлевает свежесть продуктов

Эксперты рассказали, какие простые привычки помогут сохранить свежесть в холодильнике и избежать появления неприятного запаха.

Посторонние ароматы не только портят аппетит, но и могут свидетельствовать о нарушении санитарных норм хранения продуктов. Как отмечает портал Southern Living, профилактика всегда эффективнее борьбы с последствиями.

По словам профессора пищевых наук Университета Флориды (США) Кита Шнайдера, чаще всего проблема связана с недостаточной гигиеной. Часто в условиях повышенной влажности бактерии активно размножаются и становятся источником запаха.

Регулярный уход за холодильником помогает не только устранить запахи, но и продлить срок хранения продуктов.

Где скапливаются запахи

По мнению эксперта, особого внимания требуют ящики для овощей и мяса. Именно там чаще всего накапливаются остатки пищи, соки и конденсат. Если их не очищать своевременно, образуется благоприятная среда для бактерий.

Полки, уплотнители дверцы и внутренние стенки холодильника также необходимо регулярно протирать дезинфицирующими средствами или раствором мягкого моющего средства. Даже небольшие пятна от соусов или капли бульона со временем могут стать источником неприятного аромата.

Натуральные нейтрализаторы

Для устранения легких запахов подойдет пищевая сода, ведь она эффективно впитывает лишние ароматы. Достаточно поставить открытую емкость на одну из полок и менять ее каждые 3-4 недели.

Быстрая уборка в холодильнике / Фото: Pexels

Если запах более стойкий, например после хранения рыбы или выдержанных сыров, можно использовать сухую свежемолотую кофейную гущу. Однако важно следить, чтобы она оставалась сухой, ведь влага приведет к образованию плесени и только усугубит ситуацию.

Правильное хранение

Эксперты советуют хранить остатки еды исключительно в герметичных контейнерах. Продукты с ярко выраженным запахом (лук, чеснок, копчености) следует тщательно упаковывать. Разрезанные фрукты, такие как дыня, а также готовые блюда не стоит оставлять открытыми даже на короткое время.

Не менее важно регулярно проверять содержимое холодильника. Просроченные или сомнительные продукты необходимо без сожаления утилизировать, чтобы они не стали источником бактерий и неприятного запаха.

Специалисты также подчеркивают, что нельзя маскировать запахи. Основой свежести холодильника является системная чистота и дисциплина в хранении продуктов. Регулярная уборка, контроль сроков годности и аккуратная упаковка помогут сохранить не только приятный аромат, но и безопасность продуктов для здоровья.

Ранее Главред писал о том, что холодильник будет держать холод в два раза дольше. Продукты будут оставаться свежими гораздо дольше, если воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.

Также сообщалось о том зачем в СССР массово клали газеты в холодильник. В советском быту было немало странных привычек, которые сегодня выглядят почти абсурдными. Одной из них стало использование газет в холодильниках. На первый взгляд, это кажется бессмысленным, но на самом деле такая практика имела вполне прагматичное объяснение.

