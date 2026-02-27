Будет +12: Украину внезапно накрывает весеннее потепление

Погода в Украине на выходных будет спокойной и сухой.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Погода в Украине в выходные будет достаточно теплой и спокойной. В большинстве регионов не будет осадков или сильного ветра. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

В Украине будет переменная облачность, местами ожидаются слабые туманы. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Погода 28 февраля

В субботу, 28 февраля, будет преимущественно малооблачная погода. По всей Украине будет сухая погода без осадков. На территории западных, северных и центральных областей ночью и утром местами будет гололедица. Ветер будет южный и переменного направления со скоростью 3-8 м/с.

Теплее всего в этот день будет в западных областях. Там температура воздуха днем повысится до 6-11 градусов тепла. В центральных и южных областях будет несколько прохладнее - 2-8 градусов тепла. На севере и востоке будет самым холодным. Днем температура воздуха повысится там только до +5 градусов, а ночью опустится до -11 градусов.

Прогноз погоды в Украине 28 февраля / фото: meteoprog

Погода 1 марта

В воскресенье, 1 марта, будет преимущественно переменная облачность. По всей Украине будет сухая погода без осадков. На территории северных и центральных областей ночью и утром местами будет гололедица. В западных, южных и восточных областях ожидается туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 1-8 м/с.

Теплее всего в этот день будет в западных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 6-12 градусов тепла. В центральных областях будет несколько прохладнее - 5-10 градусов тепла. На севере и востоке будет самым холодным. Днем температура воздуха повысится там до +6 градусов, а ночью опустится до -9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 февраля, в Украине будет без осадков и местами солнечно, благодаря влиянию антициклона Heiko. Температура ночью ожидается -1...-6°, днем от -2 до +4°, на юге и западе +2...+6°.

Также в пятницу, 27 февраля, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Местами ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Кроме того, в марте в Тернопольской области ожидается более теплая, чем обычно, погода: средняя температура +3…+9 °C, осадки в пределах нормы (39 мм). Возможны грозы, сильный ветер, гололед и мокрый снег.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

