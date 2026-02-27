Выплаты стартовали: украинцам советуют проверить банковские карты

Деньги могут перечислить украинцам уже сегодня.

Дія сообщила о выплате денег по программе Национальный кэшбэк / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Главное:

Украинцы с сегодняшнего дня начнут получать Нацкешбек за декабрь

В декабре был зафиксирован наибольший объем покупок в рамках программы

С 27 февраля на банковские карты украинцев начнут поступать выплаты за покупки, сделанные в декабре. На счета 4,4 миллиона граждан поступит 699 миллионов гривен кэшбэка.

Об этом сообщили в Telegram-канале портала Дія. Отмечается, что в декабре украинцы приобрели товаров украинского производства почти на 7 миллиардов гривен. Это самый большой объем покупок с момента запуска программы.

"В программе уже 34+ тысячи точек продаж и сотни тысяч товаров с кэшбэком. Проверить просто — сканируйте штрихкод в приложении Дія", — говорится в сообщении.

Как можно использовать средства

В Дії напомнили, что кэшбэк можно потратить на оплату коммунальных и почтовых услуг, лекарств, книг и продуктов украинского производства, или пожертвовать на Силы обороны.

Когда в Украине повысят выплаты Нацкешбека

Главред писал, что с 1 марта в Украине меняются правила начисления кэшбэка по программе "Национальный кэшбэк". Согласно решению Кабмина, вступает в силу обновленная модель стимулирования граждан отдавать предпочтение украинским товарам.

До 28 февраля 2026 года кэшбэк будет начисляться в размере 10% на все товары в программе, тогда как с 1 марта 2026 года программа будет работать по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбэка — 5% и 15% в зависимости от категории товаров.

Выплаты украинцам — последние новости

Напомним, Главред писал, что украинцы могут оформить детскую выплату в размере 50 тысяч гривен. Есть два варианта оформления помощи при рождении ребенка. Первый — это подача заявления в Пенсионный фонд Украины. Также можно подать заявку через сервис "єМалятко" на портале "Дія".

Ранее сообщалось, что пособие по уходу за ребенком до годовалого возраста назначается до месяца, в котором ребенку исполняется один год включительно, при условии, что заявление на получение такого пособия поступило в орган Пенсионного фонда Украины вовремя.

Накануне стало известно, что часть украинских пенсионеров рискует остаться без выплат на 2-3 месяца из-за непрохождения обязательной идентификации.

Дія (сокращение от "Держава і я", англ. Diia) — это государственное мобильное приложение, веб-портал и одновременно бренд цифрового государства в Украине. Оно было создано Министерством цифровой трансформации Украины (Минцифры) по инициативе и приказу президента Владимира Зеленского. По состоянию на 2024 год приложением пользовались более 21 миллиона украинцев.

