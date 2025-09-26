Клиентам ПриватБанка блокируют карты при снятии денег: в чем причина

Вы узнаете:
- Украинец не смог снять деньги в банкомате
- Разблокировать карту он смог даже после разговора с оператором
Клиентам ПриватБанка блокируют карты при снятии наличных средств в банкоматах.
Как рассказал недовольный украинец на портале Минфин, он даже не смог восстановить карты даже после общения с техподдержкой.
"Добрый день, расскажу свою историю. При снятии 3 раз средств со счета заблокировал карту, сегодня возобновил счет и хотел произвести оплату при этом 18 звонков по операторам тот должен подтвердить ничего не получилось, второй делал не знаю что, но говорил все хорошо, так за 2 часа пришлось перебросить средства на карту моно, оплатив проценты 600гр., оплатить свой счет", - рассказал недовольный клиент.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
