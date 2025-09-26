Клиентам ПриватБанка блокируют карты при снятии денег: в чем причина

Мужчина даже не смог восстановить карты даже после общения с техподдержкой.

Клиентам ПриватБанка блокируют карты при снятии денег / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Украинец не смог снять деньги в банкомате

Разблокировать карту он смог даже после разговора с оператором

Клиентам ПриватБанка блокируют карты при снятии наличных средств в банкоматах.

Как рассказал недовольный украинец на портале Минфин, он даже не смог восстановить карты даже после общения с техподдержкой.

"Добрый день, расскажу свою историю. При снятии 3 раз средств со счета заблокировал карту, сегодня возобновил счет и хотел произвести оплату при этом 18 звонков по операторам тот должен подтвердить ничего не получилось, второй делал не знаю что, но говорил все хорошо, так за 2 часа пришлось перебросить средства на карту моно, оплатив проценты 600гр., оплатить свой счет", - рассказал недовольный клиент.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

