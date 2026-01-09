Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойке

Вы узнаете:
Посудомоечная машина давно стала незаменимой помощницей на кухне, ведь значительно экономит время и усилия. Впрочем, неправильное использование этого прибора может не только испортить посуду, но и сократить срок ее службы.
Главред решил выяснить, какие вещи категорически не стоит класть в посудомоечную машину и почему.
Ножи, дерево и пластик
Специалисты отмечают: регулярная мойка кухонных ножей в посудомоечной машине приводит к быстрому затуплению лезвия. Высокая температура, агрессивные моющие средства и неправильное размещение вредят как самому ножу, так и внутренним элементам посудомоечной машины.
Отдельного внимания требуют деревянные разделочные доски и кухонные аксессуары из дерева. Под воздействием горячей воды и пара лакированное покрытие трескается, а само дерево со временем деформируется и покрывается микротрещинами.
Американские эксперты также советуют мыть пластиковые контейнеры вручную, ведь высокая температура может способствовать выделению потенциально вредных химических веществ. Если же контейнер разрешено мыть в посудомоечной машине и он не содержит бисфенола, его следует размещать как можно дальше от нагревательного элемента.
Чугун и антипригарная посуда
Чугунная посуда — еще одно табу для посудомоечной машины. Моющие средства разрушают защитный слой, способствуют появлению ржавчины и уменьшают прочность изделий.
Что касается антипригарной посуды, то даже при наличии соответствующей маркировки эксперты советуют избегать частого мытья в посудомоечной машине. Со временем высокая температура постепенно разрушает специальное покрытие.
Терки, алюминий и фарфор
Не слишком эффективна посудомоечная машина и для терки — остатки сыра или других продуктов лучше удалять вручную с помощью щетки.
Также специалисты предостерегают от мытья алюминиевой посуды: из-за сочетания высокой температуры и моющих средств на поверхности появляется темный налет, который сложно вывести.
Ограничения касаются и фарфоровой посуды. Высококачественный фарфор с рисунками или декором со временем тускнеет в посудомоечной машине. В то же время современный белый фарфор, предназначенный для ежедневного использования, обычно безопасен для автоматической мойки.
