Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойке

Руслан Иваненко
9 января 2026, 08:46
Эксперты назвали материалы, которые в посудомоечной машине темнеют и быстро теряют вид.
Посудомойка
Высокая температура портит ножи, дерево и покрытие / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какую посуду нельзя класть в посудомоечную машину
  • Почему посудомоечная машина вредит ножам и покрытиям
  • Как избежать ошибок и продлить срок службы посуды

Посудомоечная машина давно стала незаменимой помощницей на кухне, ведь значительно экономит время и усилия. Впрочем, неправильное использование этого прибора может не только испортить посуду, но и сократить срок ее службы.

Главред решил выяснить, какие вещи категорически не стоит класть в посудомоечную машину и почему, ссылаясь на рекомендации экспертов Eating Well.

Ножи, дерево и пластик

Специалисты отмечают: регулярная мойка кухонных ножей в посудомоечной машине приводит к быстрому затуплению лезвия. Высокая температура, агрессивные моющие средства и неправильное размещение вредят как самому ножу, так и внутренним элементам посудомоечной машины.

Отдельного внимания требуют деревянные разделочные доски и кухонные аксессуары из дерева. Под воздействием горячей воды и пара лакированное покрытие трескается, а само дерево со временем деформируется и покрывается микротрещинами.

Американские эксперты также советуют мыть пластиковые контейнеры вручную, ведь высокая температура может способствовать выделению потенциально вредных химических веществ. Если же контейнер разрешено мыть в посудомоечной машине и он не содержит бисфенола, его следует размещать как можно дальше от нагревательного элемента.

Чугун и антипригарная посуда

Чугунная посуда — еще одно табу для посудомоечной машины. Моющие средства разрушают защитный слой, способствуют появлению ржавчины и уменьшают прочность изделий.

Что касается антипригарной посуды, то даже при наличии соответствующей маркировки эксперты советуют избегать частого мытья в посудомоечной машине. Со временем высокая температура постепенно разрушает специальное покрытие.

Терки, алюминий и фарфор

Не слишком эффективна посудомоечная машина и для терки — остатки сыра или других продуктов лучше удалять вручную с помощью щетки.

Также специалисты предостерегают от мытья алюминиевой посуды: из-за сочетания высокой температуры и моющих средств на поверхности появляется темный налет, который сложно вывести.

Ограничения касаются и фарфоровой посуды. Высококачественный фарфор с рисунками или декором со временем тускнеет в посудомоечной машине. В то же время современный белый фарфор, предназначенный для ежедневного использования, обычно безопасен для автоматической мойки.

Как правильно загружать стиральную машину — смотрите в видео

Читайте также:

Об источнике: EatingWell

EatingWell — издание, которое на протяжении 30 лет делится ароматными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.

Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты).

Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия — сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным.

Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая охватывает миллионы пользователей ежемесячно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня посуда интересные новости
