Почему не получается приготовить сырники: шеф-повар назвал три популярные ошибки

Сырники часто разлазятся, или подгорают. И на это есть несколько причин.

Вы узнаете:

Что сделать с творогом перед приготовлением сырников

Сколько муки добавлять в тесто, чтобы сырники получились идеальные

Сырники - на первый взгляд одно из самых простых блюд, наравне с яичницей. Однако часто даже у опытных хозяек они не получаются идеально. А все из-за нескольких ошибок, которые делают почти все.

Главред узнал, что не стоит делать во время приготовления сырников. Об этом на YouTube-канале o_gorodnik рассказал украинский шеф-повар Александр Огородник.

Самые распространенные ошибки во время приготовления сырников

Прежде всего нужно обратить внимание на творог. Многие сразу смешивают его с другими ингредиентами, хотя на самом деле перед этим надо его отжать от лишней влаги.

Вторая популярная ошибка - слишком много яиц. Если добавить даже на одно яйцо больше, чем нужно, в результате сырники разлезутся прямо на сковородке и подгорят.

Также многие любят добавлять в сырники много муки, так как боятся, что тесто на них жидкое. Однако Огородник советует добавлять муку в пропорции 100 граммов на 1 килограмм творога.

О персоне: Александр Огородник Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

