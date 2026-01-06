Укр
Почему не получается приготовить сырники: шеф-повар назвал три популярные ошибки

Анна Косик
6 января 2026, 20:27
Сырники часто разлазятся, или подгорают. И на это есть несколько причин.
сырники
Три секрета идеальных сырников / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что сделать с творогом перед приготовлением сырников
  • Сколько муки добавлять в тесто, чтобы сырники получились идеальные

Сырники - на первый взгляд одно из самых простых блюд, наравне с яичницей. Однако часто даже у опытных хозяек они не получаются идеально. А все из-за нескольких ошибок, которые делают почти все.

Главред узнал, что не стоит делать во время приготовления сырников. Об этом на YouTube-канале o_gorodnik рассказал украинский шеф-повар Александр Огородник.

Самые распространенные ошибки во время приготовления сырников

Прежде всего нужно обратить внимание на творог. Многие сразу смешивают его с другими ингредиентами, хотя на самом деле перед этим надо его отжать от лишней влаги.

Вторая популярная ошибка - слишком много яиц. Если добавить даже на одно яйцо больше, чем нужно, в результате сырники разлезутся прямо на сковородке и подгорят.

Также многие любят добавлять в сырники много муки, так как боятся, что тесто на них жидкое. Однако Огородник советует добавлять муку в пропорции 100 граммов на 1 килограмм творога.

Смотрите видео о популярных ошибках при приготовлении сырников:

О персоне: Александр Огородник

Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

