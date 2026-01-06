Почему не получается приготовить сырники: шеф-повар назвал три популярные ошибки

Вы узнаете:
- Что сделать с творогом перед приготовлением сырников
- Сколько муки добавлять в тесто, чтобы сырники получились идеальные
Сырники - на первый взгляд одно из самых простых блюд, наравне с яичницей. Однако часто даже у опытных хозяек они не получаются идеально. А все из-за нескольких ошибок, которые делают почти все.
Главред узнал, что не стоит делать во время приготовления сырников. Об этом на YouTube-канале o_gorodnik рассказал украинский шеф-повар Александр Огородник.
Самые распространенные ошибки во время приготовления сырников
Прежде всего нужно обратить внимание на творог. Многие сразу смешивают его с другими ингредиентами, хотя на самом деле перед этим надо его отжать от лишней влаги.
Вторая популярная ошибка - слишком много яиц. Если добавить даже на одно яйцо больше, чем нужно, в результате сырники разлезутся прямо на сковородке и подгорят.
Также многие любят добавлять в сырники много муки, так как боятся, что тесто на них жидкое. Однако Огородник советует добавлять муку в пропорции 100 граммов на 1 килограмм творога.
Смотрите видео о популярных ошибках при приготовлении сырников:
О персоне: Александр Огородник
Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.
