"Было смешно": женщина одной процедурой испортила свое лицо, как она выглядит

Спасло женщину только то, что на носу были рождественские праздники.

https://glavred.info/life/bylo-smeshno-zhenshchina-odnoy-proceduroy-isportila-svoe-lico-kak-ona-vyglyadit-10729901.html Ссылка скопирована

Ламинирование бровей для одной женщины закончилось неожиданно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что произошло с бровями женщины после ламинирования бровей

Как Эмили скрывала брови после процедуры

Многие женщины любят приходить в салоны красоты, чтобы сделать различные процедуры. Среди них популярно и ламинирование бровей. Эта процедура делает брови более широкими и густыми.

Но, как выяснил Главред, не всем везет с хорошим результатом после ламинирования бровей. Как пишет Newsweek, 34-летняя Эмили Радж накануне Рождества решила сделать себе эту процедуру, но не представляла, чем это для нее закончится.

видео дня

"Я видела фотографии и подумала, что было бы хорошо сделать их (брови - Главред) на Рождество... Я разглядела их как следует только тогда, когда вернулась домой, и была так шокирована. Я подумала, что они выглядят нелепо, и боялась выходить из дома", - рассказала Эмили.

Впоследствии женщина решилась показать свои брови после ламинирования в TikTok. Она сказала, что если бы не эта публикация, никто бы и не узнал о неудачной процедуре, ведь на улице женщина прикрывала брови под шапкой Санты.

Для прохожих это не выглядело подозрительным, ведь были рождественские праздники. А уже через три дня брови женщины выглядели лучше.

"Мне пришлось достаточно хорошо их помыть и потереть, чтобы смыть краситель с кожи, но потом они выглядели лучше. Это было смешно, потому что я надела шапку Санты, и никто вообще не считал это странным, поэтому на самом деле никто не знал о моих бровях, пока я их не показала. Потом я опубликовала видео, и теперь все знают", - подытожила женщина.

Неудачное ламинирование бровей Эмили / фото: скриншот с видео

Ранее Главред узнал, какие комплименты категорически нельзя говорить девушке. В частности фраза "без макияжа ты совсем другая" не лучший вариант для комплимента девушке.

Накануне стало известно, что обычный поход в магазин подержанных вещей обернулся настоящим шоком для жительницы Южной Каролины (США). В одном из секонд-хендов она наткнулась на картину маслом, которая выглядела как музейный экспонат.

Другие новости:

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред