Кто такой итальянец Рокко и пересек ли он границу Украины - сеть "взорвалась"

Вы узнаете:
- Почему украинцам интересна судьба итальянца Рокко на границе
- Как украинцы в соцсетях отреагировали на историю Дарьи
В соцсетиThreads с вечера 5 января украинские пользователи активно обсуждают историю с пересечением границы итальянца. Главред узнал, с чего все началось и почему всех интересует, пересечет ли иностранец украинскую границу.
Украинка Дарья Мельниченко в соцсети поделилась возмутительной ситуацией, которая с ней произошла по дороге из Италии в Украину. Она ехала автобусом вместе с супругами - украинкой и итальянцем.
Во время одной из остановок иностранец вышел из автобуса и начал диалог с Дарьей. Что интересно, он был в вышиванке, которую, как сказал, подарила ему его возлюбленная. И двигался итальянец с женой в Украину.
"Я в наушниках, говорю по работе на итальянском языке. Он ко мне подходит и начинает говорить. Спрашивает, куда я еду, и еще много вопросов. Я, конечно, держу дистанцию и отвечаю нейтрально", - рассказала девушка.
В какой-то момент итальянец перевел разговор в совсем другое русло и начал жаловаться Дарье на то, какая Украина плохая страна, какой у нас плохой президент и добавил, что уважает кремлевского диктатора Владимира Путина.
В ответ девушка ему посоветовала не ехать в Украину, если ему все так не нравится. Мужчину это разозлило и он начал кричать, что Украина - это дом его жены, хотя у нее такие же взгляды, как и у него.
После этого Дарья ему ответила, что является другой украинкой, чем жена итальянца и ждала, пока доедет до украинской границы, чтобы сообщить работникам ГПСУ об инциденте.
Поскольку до Украины ехать еще оставалось много, конфликт между украинкой и итальянцем не утихал. Еще одна пассажирка автобуса впоследствии поддержала девушку, потому что понимала итальянский и причину ссоры.
Уже утром 6 января Дарья узнала, что итальянца, который уважает Путина, зовут Рокко. А когда автобус доехал до границы, украинка поговорила с пограничниками, после чего итальянца повели на допрос. Дарья тем временем написала заявление.
"Спойлер: мне все сказали, что его не пропустят", - написала она.
Между тем пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук в комментарии "Суспільному" сообщила, что они не имеют право предоставлять информацию о пересечении границы третьими лицами. И по состоянию на 13:00 еще нет окончательного решения относительно иностранца.
Реакция украинцев в Threads
Пока пограничники разбираются с итальянцем, в Threads украинцы активно обсуждают эту ситуацию и публикуют шуточные сообщения.
"В какой еще стране, с помощью тредс, человека уже могут ожидать и знать пограничные службы", - написал в соцсети известный украинский учитель Руслан Цыганков.
"В знак протеста съел пиццу с ананасом", - написал Яков Матвийчук.
"Девочка: держит новый оранжевый айфон. Женщина: держит государственную границу", - пишет в соцсети еще одна пользовательница Виктория.
Об источнике: Threads
Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.
