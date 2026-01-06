Кто такой итальянец Рокко и пересек ли он границу Украины - сеть "взорвалась"

Девушка, которая рассказала об итальянце, ехавшем в Украину, написала на него заявление.

Украинцы обсуждают историю с итальянцем на границе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

В соцсетиThreads с вечера 5 января украинские пользователи активно обсуждают историю с пересечением границы итальянца. Главред узнал, с чего все началось и почему всех интересует, пересечет ли иностранец украинскую границу.

Украинка Дарья Мельниченко в соцсети поделилась возмутительной ситуацией, которая с ней произошла по дороге из Италии в Украину. Она ехала автобусом вместе с супругами - украинкой и итальянцем.

Начало истории Дарьи / фото: скриншот

Во время одной из остановок иностранец вышел из автобуса и начал диалог с Дарьей. Что интересно, он был в вышиванке, которую, как сказал, подарила ему его возлюбленная. И двигался итальянец с женой в Украину.

"Я в наушниках, говорю по работе на итальянском языке. Он ко мне подходит и начинает говорить. Спрашивает, куда я еду, и еще много вопросов. Я, конечно, держу дистанцию и отвечаю нейтрально", - рассказала девушка.

В какой-то момент итальянец перевел разговор в совсем другое русло и начал жаловаться Дарье на то, какая Украина плохая страна, какой у нас плохой президент и добавил, что уважает кремлевского диктатора Владимира Путина.

В ответ девушка ему посоветовала не ехать в Украину, если ему все так не нравится. Мужчину это разозлило и он начал кричать, что Украина - это дом его жены, хотя у нее такие же взгляды, как и у него.

После этого Дарья ему ответила, что является другой украинкой, чем жена итальянца и ждала, пока доедет до украинской границы, чтобы сообщить работникам ГПСУ об инциденте.

Поскольку до Украины ехать еще оставалось много, конфликт между украинкой и итальянцем не утихал. Еще одна пассажирка автобуса впоследствии поддержала девушку, потому что понимала итальянский и причину ссоры.

Уже утром 6 января Дарья узнала, что итальянца, который уважает Путина, зовут Рокко. А когда автобус доехал до границы, украинка поговорила с пограничниками, после чего итальянца повели на допрос. Дарья тем временем написала заявление.

"Спойлер: мне все сказали, что его не пропустят", - написала она.

Между тем пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук в комментарии "Суспільному" сообщила, что они не имеют право предоставлять информацию о пересечении границы третьими лицами. И по состоянию на 13:00 еще нет окончательного решения относительно иностранца.

Реакция украинцев в Threads

Пока пограничники разбираются с итальянцем, в Threads украинцы активно обсуждают эту ситуацию и публикуют шуточные сообщения.

"В какой еще стране, с помощью тредс, человека уже могут ожидать и знать пограничные службы", - написал в соцсети известный украинский учитель Руслан Цыганков.

"В знак протеста съел пиццу с ананасом", - написал Яков Матвийчук.

Комментарии украинцев относительно истории с итальянцем / фото: скриншот

"Девочка: держит новый оранжевый айфон. Женщина: держит государственную границу", - пишет в соцсети еще одна пользовательница Виктория.

Комментарии украинцев относительно истории с итальянцем / фото: скриншот

