Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин представила четыре принципа, которые якобы должны остановить войну.

Китай объяснил свой подход к завершению войны / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное:

Китай придерживается четырех принципов для урегулирования войны

Китай поддерживает мирные переговоры

Пресс-секретарь МИД не смогла объяснить разницу в ситуации между Украиной и Венесуэлой

Подход Китая к урегулированию войны России против Украины базируется на четырех мирных принципах. Пекин уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств, а также учитывает законные интересы безопасности каждой страны. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, пишет Укринформ.

"В основе подхода Китая к решению этого вопроса лежат четыре мирных принципа, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином, а именно: суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные интересы безопасности всех стран должны восприниматься серьезно, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны быть поддержаны", - сказала Мао. видео дня

Несмотря на громкие заявления о суверенитете, пресс-секретарь МИД КНР уклонилась от прямого ответа на вопросы журналистов относительно разногласий в реакциях Китая на международные события. В частности, она не смогла объяснить, почему Пекин резко осуждает действия США в Венесуэле, но до сих пор не осудил полномасштабную агрессию России против Украины.

Мао Нин также уклонилась от прямого ответа на вопрос, в чем, с точки зрения Китая, заключается разница между событиями в Венесуэле и Украине. Пресс-секретарь добавила, что позиция Китая якобы является "объективной и справедливой" и очевидной для всего международного сообщества.

"С первого дня кризиса (войны в Украине - ред.) Китай остается преданным продвижению мирных переговоров и политического урегулирования кризиса", - заявила Мао Нин.

Позиция Китая относительно войны / Инфографика: Главред

Заставит ли Китай остановить войну Россию - мнение эксперта

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил в интервью Главреду, что Китай был, есть и в ближайшей перспективе будет оставаться союзником России. По его словам, Пекин не допустит поражения Москвы из-за своих стратегических и экономических интересов, а также схожести систем управления.

Шамшур добавил, что попытки давить на Китай, чтобы изменить его позицию в отношении России, нереалистичны. Единственным положительным влиянием Китая стало сдерживание России от использования ядерного оружия, что согласуется с позицией других постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Чтобы эта ситуация изменилась, необходимо, чтобы Китай потерял интерес к России. Однако я не вижу никаких признаков того, что это может произойти в ближайшее время - даже в краткосрочной перспективе", - подчеркнул он.

Отношения КНР и России - новостей по теме

Как сообщал Главред, в начале декабря 2025 года Россия и Китай провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ. В Пекине подчеркнули, что они не направлены ни против одной третьей стороны.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Китаю выгодно продолжение войны, поскольку это поддерживает его экономику через поставки вооружений России. Однако, по его словам, уже в 2026 году Китай может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, а его действия будут зависеть только от собственных интересов.

Кроме этого, в октябре президент США Дональд Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Украине и договорился о совместных усилиях по урегулированию войны. Трамп отметил, что Китай покупает российскую нефть, но этот вопрос во время разговора не обсуждался.

