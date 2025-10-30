Укр
Читать на украинском
Трамп и Си Цзиньпин договорились по вопросу войны в Украине - первые подробности

Ангелина Подвысоцкая
30 октября 2025, 09:05
Американский президент утверждает, что Китай согласился на совместную работу по урегулирования войны.
Трамп, Путин, Си Цзиньпин
Трамп договорился с Си Цзиньпином закончить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации. Видео с его заявлением разлетелось в Сети.

"Мы с Си долго говорили об Украине, будем работать. Мы согласились, что обе стороны погрязли в борьбе, и иногда приходится позволять им воевать, сумасшедшие. Си поможет нам с Украиной, но мы больше ничего не можем сделать", - сказал Трамп.

Трампа также акцентировал внимание на том, что Китай уже давно покупает российскую нефть. Однако он не обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином. Главным вопросом было завершение войны в Украине.

"Мы обсуждали совместную работу, чтобы закончить эту войну. Знаете, это не касается Китая, это не касается нас. И я хотел бы, чтобы это было сделано на основе того, что я не хочу видеть шесть, семь, восемь тысяч молодых людей, в основном молодых солдат, погибшими. Это нам ничего не стоит. На самом деле мы зарабатываем деньги, и я даже не хочу говорить о деньгах. Мне не важно зарабатывать в этом случае. Но знаете, мы поставляем оружие НАТО, они покупают по полной цене, покупают оружие, отдают кому-то, но, я думаю, в основном отдают Украине. И мы обсуждали все", - говорит президент США.

Он также подытожил, что будет пытаться закончить войну между РФ и Украиной.

Какой самый реалистичный сценарий окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, пока нет оснований ожидать внезапного или быстрого завершения боевых действий, отметил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, быстрое прекращение войны маловероятно, ведь Россия не может позволить себе остановить военные действия.

"Наиболее вероятный сценарий завершения войны - это, по моему мнению, постепенное затухание боев на линии фронта и прекращение обстрелов нашего тыла, когда Россия достигнет понимания, что есть паритет, и в ответ на ее удары, по ней бьют так же", - резюмировал он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев во время инвестиционной конференции в Саудовской Аравии заявил, что война России против Украины может завершиться в течение года.

Издание Bild отмечает, что этой зимой российские войска, вероятно, стремятся использовать холод как еще один инструмент в войне, нанося прицельные удары по ключевым энергетическим объектам, угольным электростанциям, газохранилищам и подстанциям, чтобы лишить миллионы украинцев тепла и света.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что война между Украиной и Россией неизбежно будет урегулирована, и, по его мнению, "тёплые отношения" с Путиным могли бы способствовать простейшему её завершению.

Трамп и Си Цзиньпин договорились по вопросу войны в Украине - первые подробности

