Гибрид, которому не страшны большие пробеги: эксперты назвали самую "неубиваемую" модель

Эта модель построена на базе Toyota Avalon, но предлагает более высокий уровень комфорта и множество других улучшений.

Самый надежный подержанный гибридный автомобиль / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Lexus ES 300h доказывает, что подержанные гибриды могут быть надежными

Модель сочетает экономичность, мощность и комфорт

Многие автомобилисты скептически относятся к гибридам с пробегом, считая их менее надежными. Однако эксперты издания How-To Geek назвали модель, которая доказывает обратное.

По словам специалистов, Lexus ES 300h способен преодолевать сотни тысяч километров без серьезных поломок. Это делает его одним из самых надежных гибридных седанов на вторичном рынке.

Комфорт и наследие Toyota

Модель построена на базе Toyota Avalon, но предлагает более высокий уровень комфорта и ряд улучшений. Репутация бренда Lexus в мире давно ассоциируется с высоким качеством и долговечностью.

Экономия топлива и обслуживания

Среди ключевых преимуществ - низкий расход топлива и доступные расходы на обслуживание. Это делает Lexus ES 300h привлекательным вариантом для тех, кто ищет баланс между экономичностью и премиальным уровнем.

Технические характеристики

Автомобиль оснащен гибридной установкой с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Суммарная мощность составляет 218 л.с. и 221 Нм крутящего момента, а трансмиссия - бесступенчатая, что обеспечивает плавное движение и эффективность.

