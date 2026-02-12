"Мы не дуэт": Джанабаева сделала признание о браке с Меладзе

Кратко:
- Джабаева показала выступление с Меладзе
- Что она рассказала об отношениях
Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта жить в Испанию, рассказала об отношениях с Валерием Меладзе.
На своей странице в соцсетях Альбина опубликовала видео, на котором она выступала на одной сцене с Меладзе и оставила подпись к нему.
"Мы не дуэт… Мы семья", - написала артистка.
Поклонники остались в восторге от кадров и высказали свое мнение в комментариях.
"Самая красивая пара в российском шоу бизнесе";
"Бесконечное восхищение";
"Вы прекрасны", - написали фанаты.
Напомним, Джанабаева и Меладзе воспитывают троих детей, певицу часто упрекают в соцсетях, что она увела Валерия из брака с Ириной Меладзе. Кстати, от первого брака у артиста трое дочерей и уже есть внучка.
О персоне: Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
