"Мы не дуэт": Джанабаева сделала признание о браке с Меладзе

Элина Чигис
12 февраля 2026, 12:08
65
Альбина Джанабаева выступила с мужем на одной сцене.
Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева поет в дуэте с Валерием Меладзе

Кратко:

  • Джабаева показала выступление с Меладзе
  • Что она рассказала об отношениях

Российская певица Альбина Джанабаева, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта жить в Испанию, рассказала об отношениях с Валерием Меладзе.

На своей странице в соцсетях Альбина опубликовала видео, на котором она выступала на одной сцене с Меладзе и оставила подпись к нему.

видео дня

"Мы не дуэт… Мы семья", - написала артистка.

Альбина Джанабаева на сцене с Валерием Меладзе
Альбина Джанабаева на сцене с Валерием Меладзе / фото: скрин instagram.com, Альбина Джанабаева

Поклонники остались в восторге от кадров и высказали свое мнение в комментариях.

"Самая красивая пара в российском шоу бизнесе";

"Бесконечное восхищение";

"Вы прекрасны", - написали фанаты.

Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева / фото: instagram.com, Альбина Джанабаева

Напомним, Джанабаева и Меладзе воспитывают троих детей, певицу часто упрекают в соцсетях, что она увела Валерия из брака с Ириной Меладзе. Кстати, от первого брака у артиста трое дочерей и уже есть внучка.

О персоне: Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

