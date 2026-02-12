В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

Все регионы под угрозой применения баллистического вооружения.

Вероятно осуществлен запуск БР средней дальности / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

В Украине объявили воздушную тревогу во всех областях

Воздушные Силы объявили угрозу применения баллистической ракеты

Пуски россиян оказались имитационными

В Украине 12 февраля с 12:24 объявлена ​​воздушная тревога во всех областях из-за угрозы применения баллистического вооружения. Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Вероятно, страна-агрессорка Россия осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности. Речь идет о ракете "Орешник" из полигона "Капустин Яр". Мониторы предупредили, что время подлета около 10-15 минут.

РС 26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко предупредил, что украинцам не следует игнорировать тревогу, ведь угроза реальна.

По состоянию на 12:47 Воздушные силы обновили информацию и сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения. Отбой воздушной тревоги был объявлен в большинстве областей.

Андрей Коваленко объяснил, что вместо настоящего пуска РФ совершила имитацию.

Для чего РФ бьет "Орешником" по Украине - мнение специалиста

Главред писал, что по словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковника Юрия Игната, Россия использует свои новейшие ракеты типа "Циркон" и "Орешник" в одиночку. Удары наносятся не для достижения преимущества на поле боя, а как инструмент политического влияния и устрашения.

Он уточнил, что украинские воздушные силы не используют название "Орешник", поскольку речь идет о модернизированной советской ракете "Рубеж" средней дальности. Ударами по Украине РФ посылает сигнал для западных партнеров - некая очередная страшилка от Путина.

Применение Россией "Орешника" - последние новости

Напомним, Главред писал, что министерство обороны России в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство и приобрести возможности производить пять и более таких ракет в год.

Ранее после удара РФ по Львову "Орешником" генсек НАТО заявил, что Россия бьет по Украине этой ракетой, пытаясь взорвать поддержку Украины среди стран Альянса.

Накануне аналитики ISW сообщали, что Россия ударила баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области 9 января, чтобы запугать Запад и сдержать развертывание иностранных войск в Украине.

