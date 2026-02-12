Укр
Читать на украинском
Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

Анна Косик
12 февраля 2026, 14:05
Рецепт салата с пекинской капустой и курицей.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 3-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
салат из пекинской капусты
Крутой рецепт салата из пекинской капусты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пекинская капуста прекрасно сочетается с другими овощами и мясом. Доказательством этому является божественно вкусный салат из доступных ингредиентов, на приготовление которого не нужно много времени.

Главред узнал, что о нем в TikTok foodblog_kristi рассказала украинская блогерша Кристина.

Салат с капустой - рецепт

Ингредиенты

  • Пекинская капуста 200 г
  • Огурец 200 г
  • Консервированная кукуруза 0,5 банки
  • Майонез 70-100 г
  • Горчица зернами 1 ч. л.
  • Куриное филе 350 г
  • Соевый соус 2 ст. л.
  • Специи
  • Зелень

Куриное филе маринуем в специях и соевом соусе и жарим на масле до готовности. Нарезаем филе на небольшие кусочки и смешиваем с нарезанными капустой, огурцом, зеленью и кукурузой.

Салат заправляем майонезом, горчицей и любимыми специями по вкусу.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусный салат из пекинской капусты:

@foodblog_kristi Салат с пекинской капустой и курицей ? Вкуснятина ? Ингредиенты: •пекинская капуста 200 г •огурец большой 1 шт (200 г) •консервированная кукуруза 0,5 б •укроп, петрушка •майонез "Провансаль" Щедро 70-100 г •горчица зернами 1 ч.л •соль, черный перец •куриное филе 1 шт (350 г) •соль, перец, паприка, сушеный чеснок, итальянские травы •соевый соус 2 ст.л Приготовление: Куриное филе разрезать на кусочки вдоль. Замариновать с солью, специями и соевым соусом. Обжарить на растительном масле до готовности. Порезать небольшими кусочками. В салатнице соединить нарезанную пекинскую капусту, огурец, кукурузу, куриное филе, зелень, майонез, горчицу зернами, соль и перец. Приятного аппетита? #рецепт#салат#тіктоукраїнською♬ оригинальный звук - Alina_Na_Ga

Об источнике: foodblog_kristi

foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.

