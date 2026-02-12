Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

Пекинская капуста прекрасно сочетается с другими овощами и мясом. Доказательством этому является божественно вкусный салат из доступных ингредиентов, на приготовление которого не нужно много времени.
Главред узнал, что о нем в TikTok foodblog_kristi рассказала украинская блогерша Кристина.
Салат с капустой - рецепт
Ингредиенты
- Пекинская капуста 200 г
- Огурец 200 г
- Консервированная кукуруза 0,5 банки
- Майонез 70-100 г
- Горчица зернами 1 ч. л.
- Куриное филе 350 г
- Соевый соус 2 ст. л.
- Специи
- Зелень
Куриное филе маринуем в специях и соевом соусе и жарим на масле до готовности. Нарезаем филе на небольшие кусочки и смешиваем с нарезанными капустой, огурцом, зеленью и кукурузой.
Салат заправляем майонезом, горчицей и любимыми специями по вкусу.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусный салат из пекинской капусты:
@foodblog_kristi Салат с пекинской капустой и курицей ? Вкуснятина ? Ингредиенты: •пекинская капуста 200 г •огурец большой 1 шт (200 г) •консервированная кукуруза 0,5 б •укроп, петрушка •майонез "Провансаль" Щедро 70-100 г •горчица зернами 1 ч.л •соль, черный перец •куриное филе 1 шт (350 г) •соль, перец, паприка, сушеный чеснок, итальянские травы •соевый соус 2 ст.л Приготовление: Куриное филе разрезать на кусочки вдоль. Замариновать с солью, специями и соевым соусом. Обжарить на растительном масле до готовности. Порезать небольшими кусочками. В салатнице соединить нарезанную пекинскую капусту, огурец, кукурузу, куриное филе, зелень, майонез, горчицу зернами, соль и перец. Приятного аппетита? #рецепт#салат#тіктоукраїнською♬ оригинальный звук - Alina_Na_Ga
