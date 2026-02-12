Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

Рецепт салата с пекинской капустой и курицей.

Крутой рецепт салата из пекинской капусты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пекинская капуста прекрасно сочетается с другими овощами и мясом. Доказательством этому является божественно вкусный салат из доступных ингредиентов, на приготовление которого не нужно много времени.

Главред узнал, что о нем в TikTok foodblog_kristi рассказала украинская блогерша Кристина.

Салат с капустой - рецепт

Ингредиенты

Пекинская капуста 200 г

Огурец 200 г

Консервированная кукуруза 0,5 банки

Майонез 70-100 г

Горчица зернами 1 ч. л.

Куриное филе 350 г

Соевый соус 2 ст. л.

Специи

Зелень

Куриное филе маринуем в специях и соевом соусе и жарим на масле до готовности. Нарезаем филе на небольшие кусочки и смешиваем с нарезанными капустой, огурцом, зеленью и кукурузой.

Салат заправляем майонезом, горчицей и любимыми специями по вкусу.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусный салат из пекинской капусты:

@foodblog_kristi Салат с пекинской капустой и курицей ? Вкуснятина ? Ингредиенты: •пекинская капуста 200 г •огурец большой 1 шт (200 г) •консервированная кукуруза 0,5 б •укроп, петрушка •майонез "Провансаль" Щедро 70-100 г •горчица зернами 1 ч.л •соль, черный перец •куриное филе 1 шт (350 г) •соль, перец, паприка, сушеный чеснок, итальянские травы •соевый соус 2 ст.л Приготовление: Куриное филе разрезать на кусочки вдоль. Замариновать с солью, специями и соевым соусом. Обжарить на растительном масле до готовности. Порезать небольшими кусочками. В салатнице соединить нарезанную пекинскую капусту, огурец, кукурузу, куриное филе, зелень, майонез, горчицу зернами, соль и перец. Приятного аппетита? #рецепт #салат #тіктоукраїнською ♬ оригинальный звук - Alina_Na_Ga

