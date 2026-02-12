"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

Кратко:
- В Волгоградской области поражён крупнейший арсенал ГРАУ
- Удар нанесён украинскими FP-5 "Фламинго"
- В Тамбовской области поражён "Мичуринский завод Прогресс"
Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ, оборонному предприятию и складам боеприпасов противника. Об этом 12 февраля сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что в рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе н.п. Котлубань (Волгоградская область, РФ) был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ ГРАУ Минобороны России.
"Данный арсенал является одной из самых больших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.
Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией.
Масштабы ущерба уточняются.
Кроме того, в н.п. Мичуринск (Тамбовская область, РФ) было поражено предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем - "Мичуринский завод Прогресс". Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ.
По предварительной информации, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.
Также на территории Запорожской области, в районе н.п. Терпиння и в районе н.п. Розовка, поражены склады боеприпасов врага.
Кроме того, подтверждено, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЕЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории. На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена погрузка или произошла остановка. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Удары вглубь России - новости
Как писал Главред, в январе 2026 года Вооруженные силы Украины провели серию ракетных ударов по российскому военному полигону "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда Россия запускает свои баллистические ракеты средней дальности "Орешник" по украинским городам и объектам инфраструктуры. Генштаб сообщил, что дальнобойные FP-5 "Фламинго" были применены для поражения инфраструктуры этого стратегического объекта, включая технические сооружения обслуживания ракет, монтажный корпус и склады.
В ночь на 9 февраля Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным объектам РФ как на временно оккупированных территориях, так и непосредственно в России. В результате операции поражен важный пункт управления врага и подтверждено масштабное уничтожение запасов беспилотников врага.
В ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.
Когда "Фламинго" ударит по Москве: мнение эксперта
Ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий уверен, что со временем "Фламинго" могут применяться и для ударов вглубь территории России, в частности вблизи Москвы, не исключая и символических целей в столице РФ.
В эфире Radio NV он подчеркнул, что для этого необходимо пройти определенный этап наращивания возможностей, и главный вопрос сейчас заключается именно в количестве ракет.
Другие новости:
О персоне: Евгений Дикий
Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.
