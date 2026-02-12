"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

Украина бьёт по военному потенциалу оккупантов. В Генеральном штабе рассказали о поражённых объектах.

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по ключевым объектам ВПК РФ / Коллаж: Главред, фото: ZN.UA, t.me/exilenova_plus

Кратко:

В Волгоградской области поражён крупнейший арсенал ГРАУ

Удар нанесён украинскими FP-5 "Фламинго"

В Тамбовской области поражён "Мичуринский завод Прогресс"

Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ, оборонному предприятию и складам боеприпасов противника. Об этом 12 февраля сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что в рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе н.п. Котлубань (Волгоградская область, РФ) был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ ГРАУ Минобороны России.

"Данный арсенал является одной из самых больших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.

Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией.

Масштабы ущерба уточняются.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Кроме того, в н.п. Мичуринск (Тамбовская область, РФ) было поражено предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем - "Мичуринский завод Прогресс". Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ.

По предварительной информации, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.

Также на территории Запорожской области, в районе н.п. Терпиння и в районе н.п. Розовка, поражены склады боеприпасов врага.

Кроме того, подтверждено, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЕЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории. На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена погрузка или произошла остановка. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары вглубь России - новости

Как писал Главред, в январе 2026 года Вооруженные силы Украины провели серию ракетных ударов по российскому военному полигону "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда Россия запускает свои баллистические ракеты средней дальности "Орешник" по украинским городам и объектам инфраструктуры. Генштаб сообщил, что дальнобойные FP-5 "Фламинго" были применены для поражения инфраструктуры этого стратегического объекта, включая технические сооружения обслуживания ракет, монтажный корпус и склады.

В ночь на 9 февраля Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным объектам РФ как на временно оккупированных территориях, так и непосредственно в России. В результате операции поражен важный пункт управления врага и подтверждено масштабное уничтожение запасов беспилотников врага.

В ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.

Когда "Фламинго" ударит по Москве: мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий уверен, что со временем "Фламинго" могут применяться и для ударов вглубь территории России, в частности вблизи Москвы, не исключая и символических целей в столице РФ.

В эфире Radio NV он подчеркнул, что для этого необходимо пройти определенный этап наращивания возможностей, и главный вопрос сейчас заключается именно в количестве ракет.

