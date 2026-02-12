Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

Анна Ярославская
12 февраля 2026, 11:52
239
Украина бьёт по военному потенциалу оккупантов. В Генеральном штабе рассказали о поражённых объектах.
Ракета Фламинго, взрыв, ГРАУ
Силы обороны Украины нанесли серию ударов по ключевым объектам ВПК РФ / Коллаж: Главред, фото: ZN.UA, t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • В Волгоградской области поражён крупнейший арсенал ГРАУ
  • Удар нанесён украинскими FP-5 "Фламинго"
  • В Тамбовской области поражён "Мичуринский завод Прогресс"

Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ, оборонному предприятию и складам боеприпасов противника. Об этом 12 февраля сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что в рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе н.п. Котлубань (Волгоградская область, РФ) был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ ГРАУ Минобороны России.

видео дня

"Данный арсенал является одной из самых больших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.

Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией.

Масштабы ущерба уточняются.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Кроме того, в н.п. Мичуринск (Тамбовская область, РФ) было поражено предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем - "Мичуринский завод Прогресс". Предприятие задействовано в обеспечении армии РФ.

По предварительной информации, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются.

Также на территории Запорожской области, в районе н.п. Терпиння и в районе н.п. Розовка, поражены склады боеприпасов врага.

Кроме того, подтверждено, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЕЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории. На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена погрузка или произошла остановка. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Удары вглубь России - новости

Как писал Главред, в январе 2026 года Вооруженные силы Украины провели серию ракетных ударов по российскому военному полигону "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда Россия запускает свои баллистические ракеты средней дальности "Орешник" по украинским городам и объектам инфраструктуры. Генштаб сообщил, что дальнобойные FP-5 "Фламинго" были применены для поражения инфраструктуры этого стратегического объекта, включая технические сооружения обслуживания ракет, монтажный корпус и склады.

В ночь на 9 февраля Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным объектам РФ как на временно оккупированных территориях, так и непосредственно в России. В результате операции поражен важный пункт управления врага и подтверждено масштабное уничтожение запасов беспилотников врага.

В ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.

Когда "Фламинго" ударит по Москве: мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий уверен, что со временем "Фламинго" могут применяться и для ударов вглубь территории России, в частности вблизи Москвы, не исключая и символических целей в столице РФ.

В эфире Radio NV он подчеркнул, что для этого необходимо пройти определенный этап наращивания возможностей, и главный вопрос сейчас заключается именно в количестве ракет.

Другие новости:

О персоне: Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине взрыв в России война России и Украины ракета Фламинго
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

12:36Украина
"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

11:52Украина
Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

11:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Последние новости

12:41

"Идем вместе по жизни": путинист Киркоров признался в любви мужчине

12:36

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

12:32

Собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком - что она сделала

12:32

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

12:08

"Мы не дуэт": Джанабаева сделала признание о браке с Меладзе

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - ХарченкоУкраине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко
11:57

Дешево только на бумаге: сколько на самом деле стоила жизнь в СССР

11:52

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

11:38

Белый налет на листьях: чем опасна мучнистая роса и как спасти растения

11:38

Путинистка Снежана Егорова показалась без макияжа и высмеяла женщин

Реклама
11:30

Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

11:18

Новый MacBook 2026: Apple готовит бюджетный ноутбук дешевле MacBook Air

10:58

"Американцы дожмут": эксперт спрогнозировал отказ большой страны от нефти РФ

10:37

Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка

10:37

Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

10:29

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Кроликам - испытания, Собакам - лень

10:21

Ситуация катастрофическая: что происходит в Киеве после обстрела

09:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

09:53

В разгар боевых действий Путин изменил систему управления силовым блоком - ISW

09:52

Можно ли убирать в праздник 13 февраля: приметы, которые уберегут от беды

09:39

Василий Вирастюк показал свою жену и высказался о ее фигуре

Реклама
09:28

Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на ОдесчинеФото

09:25

Их время пришло: три знака зодиака, которым февраль принесёт заслуженную победу

09:13

Гороскоп на завтра 13 февраля: Львам - внезапная прибыль, Стрельцам - проблемы

09:00

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку

08:51

Пятница 13-е: можно ли работать и что нельзя делать в этот день

08:50

Россия ударила по Одессе: разрушен жилой дом, горели рынок и супермаркетФото

08:37

Московский режим подготовил для россиян сюрприз в 2027 годумнение

08:13

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:50

Отключение света в Украине — графики на 12 февраля (обновляется)

07:38

РФ атаковала Киев и Днепр дронами и ракетами: пострадал младенец и 4-летняя девочкаФото

06:54

Серия взрывов прогремела в РФ: горит военный арсенал и атакован оборонный заводВидео

06:27

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытанияВидео

06:10

Ситуация в РФ не является критической: что задумал Путинмнение

05:55

"Упал в этой жизни": путиниста Ефремова взяли под охрану после колонии

05:21

Зачем класть шарики из фольги в посудомоечную машину - проверенный лайфхак

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке летящей птицы за 31 секунду

03:21

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

03:13

Почему блины рвутся и прилипают: хитрый трюк, чтобы этого избежать

02:36

Пожары, взрывы, среди пострадавших дети: Киев и Днепр под массовой атакойФото

02:36

Учёные ошеломлены: новая жизнь может существовать в самом неожиданном уголке

Реклама
02:03

РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

02:00

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

01:45

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

01:30

Обрывает последние концы: возвращение Бритни Спирс под угрозой

01:08

МОК сказал "нет" еще одному шлему украинского спортсмена: какова причина на этот раз

00:51

После провала в финале: Khayat признался, вернется ли на Национальный отбор

00:16

Секрет маленькой буквы: что на самом деле означает "i" в iPhone, iPad и iPod

00:00

Умер 48-летняя звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик

11 февраля, среда
23:27

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:20

Позиции крепчают: что изменилось в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять