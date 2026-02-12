"Упал в этой жизни": путиниста Ефремова взяли под охрану после колонии

Актера, который сидел в тюрьме за убийство, взяло под охрану государство.

Михаил Ефремов / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com, efremov.artist

Михаил Ефремов решил вернуться к актерской карьере

Почему его взяли под охрану

Российский актер Михаил Ефремов, который недавно вышел из тюрьмы, решил вернуться к актерской карьере. Однако попытка путиниста вернуть прежнюю славу началась не безоблачно — его пришлось взять под охрану, сообщают росСМИ.

Ранее Ефремова замечали в общественном транспорте — актер создавал образ простой "покаянной" жизни после окончания тюремного срока. Но аскетичный образ долго не продержался. Путиниста начали замечать в сопровождении охраны на закрытых вечеринках в VIP-зонах московских ресторанов, а приезжает он туда на личном автомобиле. Как утверждают очевидцы, Михаил находится под федеральной охраной.

Михаил Ефремов сейчас / скриншот YouTube

Объяснений, почему актеру внезапно понадобилась охрана в РФ, не появилось. Однако вскоре Ефремов снова выйдет на театральные подмостки в спектакле "Без свидетелей". Билеты на показ были раскуплены, но не из-за восхищения талантом отсидевшего актера. Критик Марина Райкина сделала неоднозначное предположение — россиянам просто интересно посмотреть, насколько сильно опустился путинист после тюрьмы.

"Люди хотят посмотреть: как там человек, который упал в этой жизни, убил другого человека, отсидел в тюрьме? Как он: сядет в калошу или, наоборот, все будет классно", — заявила критик.

Михаил Ефремов про войну / Lifeshot

Михаил Ефремов вышел из тюрьмы — за что был осужден

Михаил Ефремов был приговорен к лишению свободы за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, произошедшего 8 июня 2020 года. Находясь в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. В 2022–2024 годах, находясь в заключении, актер "сменил вектор". Через своих защитников он передавал слова поддержки действиям российской армии, заявляя, что "у руководства страны не было другого выхода". Также появлялась информация, что ради условно-досрочного освобождения актер выражал готовность отправиться на фронт в качестве добровольца.

О персоне: Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия. Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

