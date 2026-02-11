Укр
Шквалы, снег и лавины: Украину накрывает штормовая погода

Ангелина Подвысоцкая
11 февраля 2026, 19:45
Погода в Ужгороде будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +7 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 12 февраля
  • Когда температура воздуха опустится до -13 градусов
  • В каких регионах будет снег

Погода в Украине 12 февраля будет морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области будет значительная лавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что ближайшая ночь в Украине будет холодной. 10 февраля температура воздуха опустится до -22 градусов. Днем температура воздуха в большинстве областей будет держаться на уровне -4...-11 градусов. На юге и западе будет -2...-4 градуса, а на Закарпатье - 2 градуса тепла.

В этот день ожидаются сильные порывы ветра. В дальнейшем ожидается ощутимое повышение температуры воздуха.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 12 февраля

В Украине 12 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег в западных и северных областях. В то же время в центральных, Киевской и Черниговской областях будет гололедица. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Левобережье 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье и юге страны 3-8°, в Крыму до 12° тепла; в восточных областях ночью 8-13° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -12

По данным meteoprog, 12 февраля в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +4...+7 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до -12...+2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото: meteoprog

Погода 12 февраля в Киеве

В Киеве 12 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь с мокрым снегом. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Также 2 февраля в Одессе сохранится холодная и ветреная погода без существенных осадков. Ночью -10...-12 °C, днем -8...-10 °C, из-за ветра мороз будет ощущаться до -17 °C.

Кроме этого, 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
