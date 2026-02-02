В Одессу идут сильные морозы и ветер: когда наконец потеплеет

Из-за сильного ветра мороз будет ощущаться как -17°C.

https://glavred.info/synoptic/v-odessu-idut-silnye-morozy-i-veter-kogda-nakonec-potepleet-10737242.html Ссылка скопирована

Морозы отступят уже скоро: прогноз погоды для Одессы / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Одессе сегодня и завтра

Когда придет потепление

В понедельник, 2 февраля, в Одессе сохранится холодная и ветреная погода. Синоптики предупреждают о гололедице и порывах ветра, которые могут осложнить движение транспорта.

Если вам интересен прогноз погоды на февраль 2026 в Украине, читайте материал: Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026.

видео дня

Погода в Одессе сегодня

В Одессе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, а ночью и утром возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха снизится до -10...-12 °C. Днем ожидается -8...-10 °C. Из-за сильного ветра мороз будет ощущаться как -17°C.

Погода в Одессе сегодня / Скриншот ventusky.com

Погода в Одесской области

В Одесской области местами пройдет небольшой снег, а ночью и утром возможны метели. На дорогах сохранятся гололед и гололедица.

Температура в области ночью составит -10...-15 °C, а на севере региона — до -18...-20 °C. Днем воздух прогреется до -5...-10 °C, на севере — до -13 °C.

Погода в Одессе на завтра

Во вторник, 3 февраля, утро в Одессе будет пасмурным. Как прогнозирует сайт sinoptik.ua днем - ясно, облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -14 до -6 градусов. Ветер северный, 1-4 м/с.

Когда в Одессе потеплеет

Как сообщает УНИАН погода, уже со среды, 4 февраля, в Одессе начнет постепенно подниматься температура воздуха.

В субботу столбики термометров днем покажут +5 градусов. Ночью синоптики прогнозирую небольшой мороз в -1 градус.

Погода в Одессе на неделю / Скриншот УНИАН

Какой будет погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в первую неделю февраля (с 2 по 8 числа) будет холодной с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками.

По его словам, в ближайшие несколько дней большая часть Украины будет находиться под влиянием арктического антициклона, что обусловит аномально холодную погоду, тогда как относительно более мягкие погодные условия сохранятся только на крайнем юге и в Закарпатье.

"Существенных осадков не предвидится, только во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем. В отдельных регионах возможен туман, слабый гололед. На дорогах сохранится гололедица", - сообщил он.

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует, что 2 февраля погода будет очень холодной, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -20...-28 градусов, а днем -12...-19 градусов. В южной части ночью ожидается -12...-18 градусов, днем -2...-10 градусов.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред