В Одессу идут сильные морозы и ветер: когда наконец потеплеет

Анна Ярославская
2 февраля 2026, 09:47
Из-за сильного ветра мороз будет ощущаться как -17°C.
Морозы отступят уже скоро: прогноз погоды для Одессы

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Одессе сегодня и завтра
  • Когда придет потепление

В понедельник, 2 февраля, в Одессе сохранится холодная и ветреная погода. Синоптики предупреждают о гололедице и порывах ветра, которые могут осложнить движение транспорта.

Если вам интересен прогноз погоды на февраль 2026 в Украине, читайте материал: Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026.

Погода в Одессе сегодня

В Одессе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, а ночью и утром возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха снизится до -10...-12 °C. Днем ожидается -8...-10 °C. Из-за сильного ветра мороз будет ощущаться как -17°C.

Погода в Одессе сегодня

Погода в Одесской области

В Одесской области местами пройдет небольшой снег, а ночью и утром возможны метели. На дорогах сохранятся гололед и гололедица.

Температура в области ночью составит -10...-15 °C, а на севере региона — до -18...-20 °C. Днем воздух прогреется до -5...-10 °C, на севере — до -13 °C.

Погода в Одессе на завтра

Во вторник, 3 февраля, утро в Одессе будет пасмурным. Как прогнозирует сайт sinoptik.ua днем - ясно, облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -14 до -6 градусов. Ветер северный, 1-4 м/с.

Когда в Одессе потеплеет

Как сообщает УНИАН погода, уже со среды, 4 февраля, в Одессе начнет постепенно подниматься температура воздуха.

В субботу столбики термометров днем покажут +5 градусов. Ночью синоптики прогнозирую небольшой мороз в -1 градус.

Погода в Одессе на неделю

Какой будет погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в первую неделю февраля (с 2 по 8 числа) будет холодной с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками.

По его словам, в ближайшие несколько дней большая часть Украины будет находиться под влиянием арктического антициклона, что обусловит аномально холодную погоду, тогда как относительно более мягкие погодные условия сохранятся только на крайнем юге и в Закарпатье.

"Существенных осадков не предвидится, только во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем. В отдельных регионах возможен туман, слабый гололед. На дорогах сохранится гололедица", - сообщил он.

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует, что 2 февраля погода будет очень холодной, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -20...-28 градусов, а днем -12...-19 градусов. В южной части ночью ожидается -12...-18 градусов, днем -2...-10 градусов.

18:00

Наследство после гибели военного: кто имеет больше прав

17:57

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город УкраиныВидео

17:27

15 погибших и много раненых - РФ ударила по автобусу с людьми, первые подробности

17:15

Самые большие проблемы в двух районах: в Киеве сотни многоэтажек без отопления

16:47

Медведев пригрозил Зеленскому расправой и помечтал о победе РФ

16:30

-29 мороза и снег с дождем: какие регионы Украины накроет ледниковый апокалипсис

16:26

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

16:00

Конфеты с фронта: как война сделала M&M’s легендой

15:26

ВСУ взорвали важные объекты РФ вместе с оккупантами: в Генштабе раскрыли детали

15:19

"Да сколько можно!": у Галкина требуют прекратить публикацию фото

