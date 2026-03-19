Ищут замену Starlink: в ISW раскрыли новую опасную тактику РФ с дронами "Молния"

Российские войска пытаются найти альтернативу Starlink, используя недорогие дроны "Молния".

В ISW раскрыли новую тактику оккупантов с использованием дронов "Молния"

Российские войска пытаются компенсировать потерю доступа к спутниковому интернету Starlink, используя дешевые беспилотники "Молния" и меняя тактику ударов. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что после блокировки Starlink 1 февраля российские силы потеряли значительную часть возможностей для координации ударов и управления войсками. Чтобы компенсировать эти проблемы, они начали активно применять дроны "Молния" в качестве "материнских кораблей" для транспортировки FPV-дронов в тыл Украины. Такие аппараты наносят удары на глубине до 40-50 км, часто атакуя гражданский транспорт и другие объекты в тылу.

Украинские военные сообщают, что всего за три дня было уничтожено более сотни таких дронов. По их словам, эффективность "Молний" значительно снижается без спутниковой связи Starlink.

Россия пытается адаптироваться, используя радиопередачу, волоконно-оптический интернет и спутниковые системы "Комета". Однако эти решения остаются более медленными и менее эффективными. В модернизированных версиях "Молния-2" иногда устанавливают спутниковые системы, что увеличивает дальность полета и устойчивость к средствам РЭБ.

Аналитики ISW отмечают, что дроны "Молния" дешевы в производстве, поэтому Россия может применять их массово. Они используются не только для ударов, но и для разведки и координации атак, а также способны запускать FPV-дроны для поражения конкретных целей.

Применение "Молний" является частью более широкой кампании воздушного перехвата (BAI), направленной на поражение украинской логистики — дорог, мостов, железных дорог и других критических объектов в тылу. Цель — затруднить снабжение и ослабить обороноспособность Украины.

В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на все попытки адаптации, Россия до сих пор зависит от технологий, подобных Starlink, и не смогла создать полноценную замену. Поэтому оккупанты вынуждены компенсировать этот дефицит массовостью и дешевизной беспилотников.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины. В частности, Россия планирует призыв еще 409 тысяч военных.

Также известно, что Силы обороны Украины провели наступательную операцию под Степногорском, в результате которой были заняты ключевые позиции российских оккупационных войск.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой и Запорожской областях, однако за полтора суток понесли рекордные потери — более 900 человек.

Читайте также:

Откажется ли РФ от террора тыловых регионов — мнение эксперта Как писал Главред, Россия и в дальнейшем будет применять тактику давления на тыловые регионы Украины. В течение весенне-летней кампании противник продолжит массированные обстрелы и диверсионную деятельность внутри страны. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что ракетно-дроновый террор не прекратится, поскольку является одной из основных составляющих стратегии воздействия на украинский тыл. По его словам, от этой тактики Россия отказываться не планирует и будет продолжать ее использовать. Эксперт подчеркнул, что рассчитывать на затишье в воздухе не стоит, ведь атаки дронов-камикадзе и ракетные удары остаются ключевым инструментом давления. Параллельно Москва будет пытаться расшатать ситуацию внутри Украины, делая ставку на внутреннюю дестабилизацию.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

