Ищут замену Starlink: в ISW раскрыли новую опасную тактику РФ с дронами "Молния"

Инна Ковенько
19 марта 2026, 14:08
Российские войска пытаются найти альтернативу Starlink, используя недорогие дроны "Молния".
В ISW раскрыли новую тактику оккупантов с использованием дронов "Молния"

  • Армия РФ ищет альтернативу Starlink, массово применяя дроны "Молния"
  • Дешевые беспилотники выполняют роль "материнских кораблей" для FPV-дронов
  • РФ активно использует их для нанесения ударов, разведки и координации атак

Российские войска пытаются компенсировать потерю доступа к спутниковому интернету Starlink, используя дешевые беспилотники "Молния" и меняя тактику ударов. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что после блокировки Starlink 1 февраля российские силы потеряли значительную часть возможностей для координации ударов и управления войсками. Чтобы компенсировать эти проблемы, они начали активно применять дроны "Молния" в качестве "материнских кораблей" для транспортировки FPV-дронов в тыл Украины. Такие аппараты наносят удары на глубине до 40-50 км, часто атакуя гражданский транспорт и другие объекты в тылу.

Украинские военные сообщают, что всего за три дня было уничтожено более сотни таких дронов. По их словам, эффективность "Молний" значительно снижается без спутниковой связи Starlink.

Россия пытается адаптироваться, используя радиопередачу, волоконно-оптический интернет и спутниковые системы "Комета". Однако эти решения остаются более медленными и менее эффективными. В модернизированных версиях "Молния-2" иногда устанавливают спутниковые системы, что увеличивает дальность полета и устойчивость к средствам РЭБ.

Аналитики ISW отмечают, что дроны "Молния" дешевы в производстве, поэтому Россия может применять их массово. Они используются не только для ударов, но и для разведки и координации атак, а также способны запускать FPV-дроны для поражения конкретных целей.

Применение "Молний" является частью более широкой кампании воздушного перехвата (BAI), направленной на поражение украинской логистики — дорог, мостов, железных дорог и других критических объектов в тылу. Цель — затруднить снабжение и ослабить обороноспособность Украины.

В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на все попытки адаптации, Россия до сих пор зависит от технологий, подобных Starlink, и не смогла создать полноценную замену. Поэтому оккупанты вынуждены компенсировать этот дефицит массовостью и дешевизной беспилотников.

Дрон-камикадзе "Молния" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины. В частности, Россия планирует призыв еще 409 тысяч военных.

Также известно, что Силы обороны Украины провели наступательную операцию под Степногорском, в результате которой были заняты ключевые позиции российских оккупационных войск.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой и Запорожской областях, однако за полтора суток понесли рекордные потери — более 900 человек.

Откажется ли РФ от террора тыловых регионов — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия и в дальнейшем будет применять тактику давления на тыловые регионы Украины. В течение весенне-летней кампании противник продолжит массированные обстрелы и диверсионную деятельность внутри страны. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он подчеркнул, что ракетно-дроновый террор не прекратится, поскольку является одной из основных составляющих стратегии воздействия на украинский тыл. По его словам, от этой тактики Россия отказываться не планирует и будет продолжать ее использовать.

Эксперт подчеркнул, что рассчитывать на затишье в воздухе не стоит, ведь атаки дронов-камикадзе и ракетные удары остаются ключевым инструментом давления. Параллельно Москва будет пытаться расшатать ситуацию внутри Украины, делая ставку на внутреннюю дестабилизацию.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

12:52Политика
Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Путинистка Королева со сцены объявила пол будущего ребенка

Путинистка Королева со сцены объявила пол будущего ребенка

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

15:10

Секретный трюк садоводов перед посадкой заставляет цветы расти быстрее

14:59

"Живу в молчании": Лина Костенко впервые за долгое время высказалась стихом

14:57

Гороскоп Таро на завтра 20 марта: Раку - признаваться, Льву - не останавливаться

14:56

Цена уже под 100 гривен: в Украине рекордно дорожает один продукт

14:52

В воздух взлетели топ-цели в Крыму и еще в двух областях: Генштаб раскрыл детали

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
14:13

Семья бежала из дома: их терроризировали "неизвестные чудовища"

14:11

Зачем опытные хозяйки дают тесту "отдохнуть" - важная хитрость

14:08

Ищут замену Starlink: в ISW раскрыли новую опасную тактику РФ с дронами "Молния"

14:05

Что вытеснит черный из гардероба: какой цвет станет новой базой

Реклама
14:02

Блеск без разводов за копейки: чем отмыть лобовое стекло авто до идеалаВидео

13:44

Почему 20 марта нельзя завидовать и осуждать других: какой церковный праздник

13:43

Оккупантов выбили из нор: бойцы ГУР провели успешную операцию на Запорожье

13:30

"В машину влетело": Андрей Джеджула с ребенком попали в ДТПВидео

13:25

Новые заморозки атакуют Полтавщину: синоптики назвали дату изменения температуры

12:58

Не только "Такси" и "Перевозчик": лучшие фильмы Люка Бессона

12:52

Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

12:46

Шикарный весенний салат, который готовится 5 минут — рецепт без заморочек

12:45

Путин "исчез" из Кремля после ликвидации Хаменеи: СМИ раскрыли причину

12:45

Иглесиас похвастался фото взрослых детей от Курниковой

12:41

День весеннего равноденствия 20 марта: что обязательно нужно сделать в этот день

Реклама
12:30

Ровенскую область накроет прохлада: синоптики предупреждают об изменении погоды

12:28

Чем кормить собаку кроме мяса: список безопасных овощей

12:27

Китайский гороскоп на завтра, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

11:57

Почти 600 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожали популярные продукты

11:54

"Покровск потерян": эксперт признался, когда РФ может полностью захватить город

11:52

"У меня плохие новости": беседа мужчины с коровами стала вирусной в СетиВидео

11:35

"Мне уйти?": скандальная выходка Приходько попала на видеоВидео

11:11

Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

11:01

Лине Костенко 96: самые сильные цитаты украинской писательницыВидео

10:59

Станет проблемой для РФ: эксперт оценил, куда будет бить новая украинская баллистика

10:56

Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

10:52

Гороскоп на завтра, 20 марта: Львам - трудности, Скорпионам - счастье

10:45

"Прилет" по многоэтажке, разрушены квартиры: свежие подробности атаки на ОдессуФото

10:29

"Сыт по горло": Меган Маркл довела генерального директора Netflix

10:09

"В нетрезвом состоянии": Дан Балан испортил свадьбу известного блогераВидео

10:05

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

10:05

Как распознать нарцисса уже на первом свидании: 5 неочевидных признаков

09:56

РФ хочет мобилизовать 409 тыс. военных: Сырский предупредил о намерениях врага

09:53

РФ ударила по Запорожью: без света десятки тысяч абонентов, есть раненый

09:50

Украина сталкивается с новыми кризисами: Андрусив сделал предупреждениемнение

Реклама
09:05

Жизнь перевернется до конца марта: 4 знака зодиака ждут судьбоносные перемены

09:02

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ приостановлены: в чем причина

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 марта (обновляется)

08:59

Вышел за продуктами и не вернулся: в Ирландии убили украинца

08:41

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:08

Страна ЕС хочет отменить временную защиту беженцев: кого коснутся изменения

07:44

Тысячи солдат и контроль над нефтью и ураном: США готовят жесткий сценарий против Ирана

06:47

Ночной удар по Одессе: трое пострадавших, поврежден исторический центр городаФото

06:10

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

05:39

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетмановВидео

