Стюардесса показала, что у нее под униформой: пассажиры замерли

Константин Пономарев
3 мая 2026, 15:56
Тайна безупречного внешнего вида раскрыта. Стюардесса показала, что носит под формой, чтобы справляться с длительными перелетами.
Стюардесса показала, что у нее под униформой / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@muulann_

Бортпроводники традиционно ассоциируются у многих людей с аккуратной укладкой, строгим дресс-кодом и свежим видом даже после многочасовой смены. Однако за кулисами этой "идеальной картинки" скрываются вполне практичные лайфхаки, позволяющие справляться с усталостью и дискомфортом.

Стюардесса стала популярной в сети после откровенного видео в TikTok, в котором показала, что скрывается под ее безупречной униформой. Оказалось, что за идеальным внешним видом во время длительных перелетов стоит простое решение, о котором большинство пассажиров даже не догадывается.

Неожиданное откровение

Стюардесса по имени Паула, публикующая видео под ником @muulann_, решила показать реальность своей работы. В начале ролика она предстала в классической форме с белоснежной блузкой, полностью соответствуя стандартам профессии.

Но затем девушка сняла верхнюю одежду и показала, что все это время под униформой находилась уютная серая пижама.

"Я буквально в пижаме под одеждой", - с улыбкой заявила девушка, вызвав бурную реакцию в сети.

Почему лайфхак работает

По словам Паулы, такой выбор является не просто шуткой или способом удивить аудиторию. Она призналась, что часто мерзнет, поэтому дополнительный слой одежды для нее стал скорее необходимостью, а не прихотью.

Девушка сняла верхнюю одежду и показала пижаму / Фото: tiktok.com/@muulann_

Кроме того, подобное решение помогает сохранять комфорт во время долгих смен, особенно когда приходится проводить часы на ногах в не самой удобной форме.

Видео также показало, что первое впечатление может быть обманчивым, а за строгими стандартами часто скрываются простые бытовые решения.

В видео стюардесса показывает простой трюк с пижамой, который ей помогает во время перелетов:

Ранее Главред писал о том, что пилот рассказал почему многим страшно летать. Он объяснил причины турбулентности, тряски при посадке и подсказал, какие места в самолете выбрать, чтобы снизить дискомфорт во время полета.

Также сообщалось о том почему нельзя аплодировать пилоту при посадке самолета. Некоторые считают это искренней благодарностью экипажу за безопасный полет, тогда как другие считают такое поведение неуместным.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

