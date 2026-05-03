Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом

Сергей Кущ
3 мая 2026, 15:16
Кроме ракетного корабля, также поражен сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.
ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом
ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом / Коллаж Главред, фото: соцсети

Вы узнаете:

  • Какие цели были поражены
  • Почему это важно

Силы обороны Украины уничтожили в порту Приморск еще один российский ракетный корабль "Каракурт" – носитель "Калибров".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

видео дня

"Генерал-майор Евгений Хмара (и. о. главы СБУ, – ред.) доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу!" – отметил глава государства.

По его словам, кроме ракетного корабля, также поражен сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

Как сообщили Силы специальных операций, удар был нанесен по ракетному катеру "Каракурт" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту и нефтяному терминалу в порту Приморск в Ленинградской области РФ в ночь на 3 мая.

"Подразделения Deep-strike ССО работали совместно с СБУ, ГУР, СБС и ДПС. Пораженные объекты расположены примерно в 1000 километрах от северной границы Украины. Малый ракетный корабль "Каракурт" имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2000 км. Корабль длиной 67 метров также был оснащен зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования", - говорится в сообщении.

Предназначенный для морских боев в прибрежной зоне или в открытом море, "Каракурт" как раз и должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских беспилотников, а пострадавший нефтеналивной терминал "Приморск" российской государственной компании "Транснефть" является крупнейшим на Балтийском море. К терминалу сходятся все трубопроводы северо-запада РФ, откуда нефтегазовая продукция экспортируется теневым флотом.

ракета Калибр инфографика
ракета Калибр инфографика / Инфографика: Главред

Украина может больше бить по военным объектам РФ - эксперт

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что удары по военной инфраструктуре на территории России уже приносят ощутимый эффект. По его словам, такие действия нарушают логистические цепочки, наносят ущерб объектам снабжения, в том числе связанным с производством дронов, и заставляют РФ усиливать систему ПВО.

Он также отметил, что дальнейшее развитие вооружений и расширение возможностей позволит Украине проводить более масштабные и сложные операции, повышая их результативность.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ

ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом

ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом

15:16Война
Россия продвинулась на важном направлении: в DeepState раскрыли подробности

Россия продвинулась на важном направлении: в DeepState раскрыли подробности

14:44Фронт
Может представлять серьезную угрозу: The Telegraph рассказал о новой "тихой" тактике армии РФ

Может представлять серьезную угрозу: The Telegraph рассказал о новой "тихой" тактике армии РФ

13:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Секрет идеальной стирки: с одной натуральной добавкой полотенца станут как новые

Секрет идеальной стирки: с одной натуральной добавкой полотенца станут как новые

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Неужели способен на такое: жена Игоря Николаева засветила синяки

Неужели способен на такое: жена Игоря Николаева засветила синяки

Последние новости

15:39

"Необычный" лайфхак, который спасает в жару: как без особых усилий охладить жилье

15:21

На Ровенщину придет настоящее тепло: когда температура поднимется до +26°

15:16

ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом

15:16

Финансовый гороскоп с 3 по 10 мая: Овнам — прибыль, Львам — лишние расходы

14:48

Женщина с деменцией кормила собаку 8 раз в день: чем все закончилосьВидео

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
14:44

Россия продвинулась на важном направлении: в DeepState раскрыли подробности

14:43

Рекордное тепло накроет Житомирщину: когда температура подскочит до +27 градусов

14:30

"Ребенок родился зеленым": победительница "Холостяка" сообщила о проблемах

14:21

Наочно или наглядно - как правильно сказать на украинском: большинство ошибается

Реклама
14:09

Любовный гороскоп с 4 по 10 мая: Близнецам - сюрпризы, Львам - приключения

13:57

Ученые из СССР "открыли" воду, которую сочли угрозой для планеты

13:19

Таро-гороскоп: Овнам — ценные уроки, Близнецам — равновесие, а Ракам — горькая правда

13:17

Может представлять серьезную угрозу: The Telegraph рассказал о новой "тихой" тактике армии РФ

13:10

"Я из наглых": молодой певец раскрыл, как "добился" Тину Кароль

13:05

После длительной паузы РФ массово применила нетипичное вооружение: в чем опасность

12:39

"Это верх цинизма": ПриватБанк насчитал проценты по несуществующему кредиту

12:30

Что происходит после установки панелей: детали, о которых не знают

12:08

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая: Скорпионам — риски, Стрельцам — успех

12:08

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

12:01

Никакие не "сморчки": как правильно назвать весенние грибы на украинском

Реклама
11:14

Сумская публично высказалась о конфликте с сестрой: "Меня не приглашала"

10:54

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать розы во время цветения

10:27

РФ ударила баллистикой по областному центру: количество раненых выросло - детали

10:26

ВСУ поразили два танкера "теневого флота" РФ: Зеленский показал кадры операции

10:16

LELEKA выйдет на сцену Евровидения 2026 не одна: артистка раскрыла главную интригуВидео

10:05

Иран стал посредником между США и РФ по перемирию с Украиной - Климовскиймнение

09:37

Не случалось с августа 2024 года: РФ скрывает масштабный провал своей армии на фронте

09:31

Оккупанты цинично атаковали Одесчину: есть погибшие и раненые - все о последствияхФото

09:10

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

08:43

Трамп заявил о масштабном сокращении войск США в Европе: о каком количестве идет речь

07:36

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

05:30

Один шанс из тысячи: каким знакам зодиака вот-вот повезет сорвать джекпот

04:36

Можно ли праздновать 40-летний юбилей – священник расставил точки над "і"

03:30

Как размножить смородину черенками в воде: с одного куста можно получить десятки растенийВидео

03:02

Новые правила техосмотра в Украине — что скрывает система проверок, ответ адвоката

02:25

Последний шанс в мае: чем поливать рассаду, чтобы она не погибла после высадки

01:15

Загадка вечной жизни: учёные неожиданно расшифровали ДНК древнего "долгожителя"

00:21

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

02 мая, суббота
22:45

Стрельба и похищение человека: громкий скандал с бойцами "Волков Да Винчи"

22:05

Шарлотте 11 лет: дворец опубликовал новое фото принцессы

Реклама
21:48

Секрет идеальной стирки: с одной натуральной добавкой полотенца станут как новыеВидео

21:45

Россия атакует Украину дронами: в Киеве слышны взрывы — что известно

21:22

Придет настоящая жара: на Тернопольщине скоро потеплеет до +27 градусов

21:04

В РФ погибла одна из самых популярных участниц КВН

20:33

Неужели способен на такое: жена Игоря Николаева засветила синяки

20:31

Сломала игру "нейтральной" россиянки: Костюк триумфировала на турнире WTAВидео

20:07

Россияне заявили о захвате Мирополя на Сумщине: в ВСУ резко отреагировали

19:52

Проблемы в отношениях: знаки зодиака, которым сложнее всего обрести счастье в любви

19:34

РФ массированно бьет по объектам Нафтогаза: что известно о раненых и "прилетах"

19:13

Что на самом деле означает логотип Toyota: скрытый смысл знают лишь единицыВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять