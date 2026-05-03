Кроме ракетного корабля, также поражен сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

https://glavred.info/war/vsu-nanesli-udar-po-raketnomu-korablyu-i-neftyanomu-terminalu-pod-sankt-peterburgom-10761650.html Ссылка скопирована

ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом / Коллаж Главред, фото: соцсети

Вы узнаете:

Какие цели были поражены

Почему это важно

Силы обороны Украины уничтожили в порту Приморск еще один российский ракетный корабль "Каракурт" – носитель "Калибров".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

видео дня

"Генерал-майор Евгений Хмара (и. о. главы СБУ, – ред.) доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу!" – отметил глава государства.

По его словам, кроме ракетного корабля, также поражен сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

Как сообщили Силы специальных операций, удар был нанесен по ракетному катеру "Каракурт" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту и нефтяному терминалу в порту Приморск в Ленинградской области РФ в ночь на 3 мая.

"Подразделения Deep-strike ССО работали совместно с СБУ, ГУР, СБС и ДПС. Пораженные объекты расположены примерно в 1000 километрах от северной границы Украины. Малый ракетный корабль "Каракурт" имел на борту пусковую установку и восемь крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2000 км. Корабль длиной 67 метров также был оснащен зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования", - говорится в сообщении.

Предназначенный для морских боев в прибрежной зоне или в открытом море, "Каракурт" как раз и должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских беспилотников, а пострадавший нефтеналивной терминал "Приморск" российской государственной компании "Транснефть" является крупнейшим на Балтийском море. К терминалу сходятся все трубопроводы северо-запада РФ, откуда нефтегазовая продукция экспортируется теневым флотом.

ракета Калибр инфографика / Инфографика: Главред

Украина может больше бить по военным объектам РФ - эксперт

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что удары по военной инфраструктуре на территории России уже приносят ощутимый эффект. По его словам, такие действия нарушают логистические цепочки, наносят ущерб объектам снабжения, в том числе связанным с производством дронов, и заставляют РФ усиливать систему ПВО.

Он также отметил, что дальнейшее развитие вооружений и расширение возможностей позволит Украине проводить более масштабные и сложные операции, повышая их результативность.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред