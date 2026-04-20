Бойцы ГУР поразили два десантных корабля РФ в Крыму – детали

В момент удара вражеские корабли, принадлежащие российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте.

https://glavred.info/ukraine/boycy-gur-porazili-dva-desantnyh-korablya-rf-v-krymu-detali-10758008.html Ссылка скопирована

Бойцы ГУР поразили два десантных корабля РФ в Крыму

Кратко:

Ориентировочная стоимость двух кораблей – около 150 млн долл

Оба корабля в результате атаки выведены из строя

В ночь на 19 апреля бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешные удары по двум крупным российским десантным кораблям во временно оккупированном Крыму. Речь идет о ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков". Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

"В момент удара вражеские корабли, принадлежащие российскому Черноморскому флоту, находились в Севастопольской бухте"

В разведке отмечают, что ВДК проекта 775 "Ямал" – корабль 1988 года выпуска, длиной 112,5 метров и способностью перевозить до 500 тонн груза, в частности бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость корабля – более 80 миллионов долларов.

ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков" – корабль 1975 года выпуска грузоподъемностью до 1 000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость корабля – более 70 миллионов долларов.

Сообщается, что оба корабля в результате атаки выведены из строя.

Кроме того, в оккупированном Севастополе разведчики также уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Подлет-К1" ориентировочной стоимостью 5 миллионов долларов.

Смотрите видео здесь

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 2 апреля Силы обороны Украины нанесли успешный удар по аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Детали и последствия этой атаки озвучил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Также до этого Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало об уничтожении пусковой установки гиперзвуковых ракет "Циркон" на территории оккупированного полуострова.

Кроме того, 16 февраля пресс-служба ГУР сообщила, что бойцы спецподразделения ГУР поразили десантный катер российских войск и элементы их системы противовоздушной обороны в Крыму.

Другие новости:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред