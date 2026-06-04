Пять минут и готово: рецепт вкусной летней закуски из огурцов

Летом свежие овощи становятся основой ежедневного рациона. И если классические блюда из овощей на ужин уже надоели, можно приготовить интересный салат-закуску из огурцов.
Главред узнал, что рецептом блюда, которое готовится в банке, в TikTok поделился украинский блогер Алексей Крючков.
Салат-закуска из огурцов в банке — рецепт
Ингредиенты:
- Огурцы 500-600 г
- Греческий йогурт 250 г
- Чеснок 1-2 зубчика
- Кунжут 1 ст. л.
- Соль
- Лимон или лимонный сок
Нарезаем огурцы ломтиками и кладем в банку. Затем добавляем к ним йогурт, выжимаем сок из половины лимона, добавляем измельченный чеснок, поджаренный кунжут и соль. Закрываем банку и хорошо встряхиваем.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом салата:
@kruchkov_ Сохраняйте и попробуйте: Салат Огуречный? ⠀ Если сохранили рецепт, обязательно напишите в комментариях: "я это попробую" ⠀ Спасибо ♥️ ⠀ Точных пропорций здесь нет: ⠀ - огурцов 500-600 грамм - греческий йогурт 250 грамм - чеснок 1-2 зубчика - кунжут 1 столовая ложка - соль щепотка - 1/2 лимона ( лимонный сок ) ⠀ Есть холодным. ⠀ Приятного аппетита! #рецепты#рецептынаукраинском#простыерецепты♬ оригинальная аудиозапись - kruchkov.food
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О персоне: Алексей Крючков
Алексей Крючков — украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.
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