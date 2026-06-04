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Пять минут и готово: рецепт вкусной летней закуски из огурцов

Анна Косик
4 июня 2026, 19:27
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Рецепт закуски из огурцов, которая покорит всех своим вкусом.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 3 минут
Порции Порции 3-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
салат из огурцов
Рецепт классного салата-закуски из огурцов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Летом свежие овощи становятся основой ежедневного рациона. И если классические блюда из овощей на ужин уже надоели, можно приготовить интересный салат-закуску из огурцов.

Главред узнал, что рецептом блюда, которое готовится в банке, в TikTok поделился украинский блогер Алексей Крючков.

Салат-закуска из огурцов в банке — рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Огурцы 500-600 г
  • Греческий йогурт 250 г
  • Чеснок 1-2 зубчика
  • Кунжут 1 ст. л.
  • Соль
  • Лимон или лимонный сок

Нарезаем огурцы ломтиками и кладем в банку. Затем добавляем к ним йогурт, выжимаем сок из половины лимона, добавляем измельченный чеснок, поджаренный кунжут и соль. Закрываем банку и хорошо встряхиваем.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом салата:

@kruchkov_ Сохраняйте и попробуйте: Салат Огуречный? ⠀ Если сохранили рецепт, обязательно напишите в комментариях: "я это попробую" ⠀ Спасибо ♥️ ⠀ Точных пропорций здесь нет: ⠀ - огурцов 500-600 грамм - греческий йогурт 250 грамм - чеснок 1-2 зубчика - кунжут 1 столовая ложка - соль щепотка - 1/2 лимона ( лимонный сок ) ⠀ Есть холодным. ⠀ Приятного аппетита! #рецепты#рецептынаукраинском#простыерецепты♬ оригинальная аудиозапись - kruchkov.food

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О персоне: Алексей Крючков

Алексей Крючков — украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.

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