Пять минут и готово: рецепт вкусной летней закуски из огурцов

Рецепт закуски из огурцов, которая покорит всех своим вкусом.

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Рецепт классного салата-закуски из огурцов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Летом свежие овощи становятся основой ежедневного рациона. И если классические блюда из овощей на ужин уже надоели, можно приготовить интересный салат-закуску из огурцов.

Главред узнал, что рецептом блюда, которое готовится в банке, в TikTok поделился украинский блогер Алексей Крючков.

Салат-закуска из огурцов в банке — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Огурцы 500-600 г

Греческий йогурт 250 г

Чеснок 1-2 зубчика

Кунжут 1 ст. л.

Соль

Лимон или лимонный сок

Нарезаем огурцы ломтиками и кладем в банку. Затем добавляем к ним йогурт, выжимаем сок из половины лимона, добавляем измельченный чеснок, поджаренный кунжут и соль. Закрываем банку и хорошо встряхиваем.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом салата:

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О персоне: Алексей Крючков Алексей Крючков — украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.

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