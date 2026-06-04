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Звездная пара аистов Грицик и Одарка покинули своих птенцов - что произошло

Анна Косик
4 июня 2026, 15:35
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Исследовательница объяснила, почему "родители" бросили птенцов.
звездные аисты
Звездные аисты покинули своих птенцов, но не навсегда / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Главное:

  • Аисты Грицик и Одарка оставили своих птенцов
  • Родители аистят готовят их к новому этапу взросления

В Полтавской области в известном аистином гнезде сегодня, 4 июня, звездная пара птиц Грицик и Одарка оставили своих детей. Это заметили зрители онлайн-трансляции на YouTube-канале Лелека Грицько.

Исследовательница Ирина Саражинская объяснила, что популярные аисты таким образом перевели своих птенцов на новый этап взросления.

видео дня

"Они подросли, поэтому начался новый этап: теперь все чаще Грицик и Одарка будут улетать на поиски пищи одновременно, а не по очереди, как это было до сегодняшнего дня. Отныне чаще будем видеть птенцов одних в гнезде, ведь им требуется значительно больше пищи, а родители должны удовлетворять их потребности. Дети растут, а вместе с тем растут и аппетиты четырех черных клювиков", — говорится в сообщении исследовательницы.

Сегодня Грицик и Одарка уже дважды оставляли птенцов в гнезде. В первый раз Грицик был под гнездом и вернулся с сеном через 1 минуту, а вот во второй раз птенцы оставались одни почти 16 минут, пока не прилетела Одарка.

Смотрите видео, как аисты покинули гнездо:

Последние новости Полтавщины

Напомним, Главред писал, что Полтавский рыбоохранный патруль в РЛП "Белецковские Плавни" 2 июня задержал двух браконьеров. Главные государственные инспекторы Полтавского рыбоохранного патруля обнаружили их на акватории Каменского водохранилища.

Накануне над Кременчугским водохранилищем зафиксировали водный смерч. По информации СМИ, редкое природное явление наблюдали жители села Максимовка.

Ранее военные правоохранители Полтавского зонального отдела ВСП совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали военнослужащего Виталия Чепурка, известного как "Полтавский поджигатель".

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Об источнике: Лелека Грицько

"Лелека Грицько" — это украинский YouTube-канал и социальный медиапроект, созданный в марте 2023 года, который ведет прямую трансляцию из гнезда аистов в Национальном природном парке "Пирятинский". Канал имеет более 64 тысяч подписчиков и регулярно показывает уникальные кадры жизни диких птиц и других обитателей поймы реки Удай. Помимо трансляций, авторы публикуют образовательные и природоохранные видео, организуют сбор средств для поддержки украинских военных и сотрудничают с учеными и местными общинами. Проект сочетает популяризацию орнитологии, экологическое образование и волонтерскую деятельность, благодаря чему стал известен широкой аудитории как один из самых интересных примеров онлайн-наблюдения за дикой природой в Украине

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Полтавщина Полтавская область аист птицы
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