Звездная пара аистов Грицик и Одарка покинули своих птенцов - что произошло

Исследовательница объяснила, почему "родители" бросили птенцов.

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Звездные аисты покинули своих птенцов, но не навсегда / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Аисты Грицик и Одарка оставили своих птенцов

Родители аистят готовят их к новому этапу взросления

В Полтавской области в известном аистином гнезде сегодня, 4 июня, звездная пара птиц Грицик и Одарка оставили своих детей. Это заметили зрители онлайн-трансляции на YouTube-канале Лелека Грицько.

Исследовательница Ирина Саражинская объяснила, что популярные аисты таким образом перевели своих птенцов на новый этап взросления.

видео дня

"Они подросли, поэтому начался новый этап: теперь все чаще Грицик и Одарка будут улетать на поиски пищи одновременно, а не по очереди, как это было до сегодняшнего дня. Отныне чаще будем видеть птенцов одних в гнезде, ведь им требуется значительно больше пищи, а родители должны удовлетворять их потребности. Дети растут, а вместе с тем растут и аппетиты четырех черных клювиков", — говорится в сообщении исследовательницы.

Сегодня Грицик и Одарка уже дважды оставляли птенцов в гнезде. В первый раз Грицик был под гнездом и вернулся с сеном через 1 минуту, а вот во второй раз птенцы оставались одни почти 16 минут, пока не прилетела Одарка.

Смотрите видео, как аисты покинули гнездо:

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Об источнике: Лелека Грицько "Лелека Грицько" — это украинский YouTube-канал и социальный медиапроект, созданный в марте 2023 года, который ведет прямую трансляцию из гнезда аистов в Национальном природном парке "Пирятинский". Канал имеет более 64 тысяч подписчиков и регулярно показывает уникальные кадры жизни диких птиц и других обитателей поймы реки Удай. Помимо трансляций, авторы публикуют образовательные и природоохранные видео, организуют сбор средств для поддержки украинских военных и сотрудничают с учеными и местными общинами. Проект сочетает популяризацию орнитологии, экологическое образование и волонтерскую деятельность, благодаря чему стал известен широкой аудитории как один из самых интересных примеров онлайн-наблюдения за дикой природой в Украине

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