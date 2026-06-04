Настоящая советская мечта: какой легендарный мотоцикл хотели себе все в СССР

В Советском Союзе они появлялись нечасто, но каждый такой мотоцикл сразу привлекал внимание и вызывал искреннее восхищение.

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О каком мотоцикле мечтали практически все в СССР / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Какой мотоцикл хотели все в СССР

Чем он был особенным для тех времен

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Автомобильная промышленность СССР давно имела репутацию отрасли, где о высоком качестве говорили разве что в теории. На этом фоне любая иностранная техника становилась настоящей сенсацией.

Именно так в Союзе возник культ вокруг восточногерманских мотоциклов MZ — двухколесных, которые резко контрастировали с советскими аналогами и быстро обрели статус желанных трофеев. Об этом пишет Oboz.ua.

Редкий гость из ГДР

В начале 1970-х в ГДР начали выпускать модель MZ ES 250/2. Для советских мотоциклистов она выглядела почти фантастической: одноцилиндровый двухтактный двигатель объемом 243 куб. см развивал 19 л.с., расходовал около 5 литров на 100 км и позволял разгоняться до 120 км/ч. Воздушное охлаждение и четырехступенчатая коробка передач обеспечивали стабильную работу даже в сложных условиях.

Почему MZ стал мечтой

На фоне тяжелых и неуклюжих советских мотоциклов возможность установить боковой прицеп на байк весом всего 162 кг выглядела настоящим прорывом. После модернизации модель стала еще привлекательнее: массу уменьшили до 135 кг, мощность подняли до 21 л.с., а максимальная скорость выросла до 130 км/ч — и все это без увеличения расхода топлива.

Как MZ оказывались за "железным занавесом"

В самой ГДР купить мотоцикл было несложно, но вывезти его в СССР могли только те, кто работал или служил за границей. Запчасти приходилось доставать через знакомых, поэтому каждый привезенный экземпляр становился настоящей редкостью.

На советских дорогах MZ сразу бросался в глаза — необычный дизайн, глубокий звук двигателя без характерного дыма и уверенное поведение на ходу делали его объектом восхищения.

Чем гордились владельцы

Те, кому посчастливилось получить MZ, называли его одним из самых удачных мотоциклов своего времени. Байк легко преодолевал дальние маршруты, сохранял стабильность на различных типах покрытия и не требовал особых навыков от водителя. Для многих он стал не просто транспортом, а символом другой технической культуры — той, что оставалась недосягаемой для большинства советских мотоциклистов.

Смотрите видео о байкерах СССР:

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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