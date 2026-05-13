Звучит как выдумка: какие необычные профессии действительно существовали в СССР

Большинство этих специальностей исчезло вместе с той эпохой, уступив место технологиям и новым подходам к работе.

Необычные профессии времен СССР

В советские времена трудовой ландшафт формировался не рынком, а планами и дефицитом. Именно поэтому в СССР существовали профессии, которые сегодня звучат как выдумка. Они исчезли вместе с системой, породившей их, оставив после себя лишь воспоминания об абсурдности командной экономики.

Слушатель иностранного радиоэфира

Специалисты в научных учреждениях часами ловили волны зарубежных радиостанций. Они записывали передачи, переводили их и создавали аналитические справки. Работа требовала языковой подготовки и железной концентрации — каждая деталь могла быть важной для советских аналитиков, пишет Oboz.ua.

Овоскопист

На птицефабриках тысячи яиц проходили через руки специалиста, который проверял их на свет с помощью овоскопа. Задача была простой, но изнурительной: найти трещины, дефекты или непригодные образцы. Настоящая школа выносливости для рабочих СССР.

Контролер кинопленки

Прежде чем фильм попадал в зал, его просматривали технические работники. Они выявляли малейшие дефекты изображения или звука, иногда просматривая одну ленту десятки раз. Именно от них зависело, увидит ли зритель кино без помех — работу, которую сейчас выполняют цифровые системы, а не человеческие контролеры.

Равнитель песка

Пляжи в городах и на курортах разравнивали вручную. Работники с граблями и лопатами убирали мусор и формировали ровную поверхность. Сегодня это делают машины, а тогда это была ежедневная рутина для работников благоустройства.

Контролер телефонных разговоров

На телефонных станциях следили за качеством связи. Работники подключались к линиям, оценивали четкость и искали технические сбои. Иногда приходилось слушать разговоры — не ради контроля над людьми, а чтобы найти неисправность в сети советской связи.

Профессиональный дегустатор

На пищевых предприятиях работали люди, которые ежедневно пробовали десятки образцов продукции. Они оценивали вкус, запах и вид — от колбас до чая. Чтобы не потерять чувствительность, между дегустациями пили воду и ели хлеб. Это была работа для тех, кто обладал идеальными вкусовыми рецепторами.

Оценщик ароматов

На парфюмерных фабриках работали нюхачи с уникальной чувствительностью. Они проверяли качество ароматов, сравнивали их со стандартами и следили, как запах меняется со временем.

Перед сменой им запрещали курить, есть острое или пользоваться духами — абсолютная дисциплина для парфюмерных экспертов.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

