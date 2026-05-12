Слово "пижон" употребляют ошибочно — как правильно сказать на украинском языке

Актриса дубляжа Виктория Хмельницкая назвала украинские аналоги слова "пижон".

https://glavred.info/culture/slovo-pizhon-upotreblyayut-oshibochno-kak-pravilno-skazat-na-ukrainskom-yazyke-10764113.html Ссылка скопирована

Как сказать по-украински "пижон" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Что означает слово "пижон"

Как изменилось значение слова "пижон" в украинском языке

Какие украинские слова являются эквивалентами "пижон"

В разговорном украинском языке часто возникает вопрос, как правильно передать значение иностранных слов, описывающих черты характера или поведение человека. Часто украинцы используют слово "пижон", чтобы описать чрезмерно нарядного человека, однако есть ряд слов, которые передают это значение значительно лучше.

Главред выяснил, как можно перевести слово "пижон" на украинский язык и какие есть эквиваленты.

видео дня

Откуда происходит слово "пижон"

Слово "пижон" имеет французские корни и буквально переводится как "голубь". Однако во французском языке оно имеет несколько оскорбительный подтекст, поскольку так называли простака, человека, которого легко обмануть.

Какое значение приобрело слово "пижон" в украинском языке

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok отметила, что в украинском языке слово трансформировалось. Сегодня пижон — это тот, кто чрезмерно заботится о своем внешнем виде, любит щеголять в дорогой одежде, изысканными манерами и всеми силами пытается произвести впечатление на окружающих.

Какое прилагательное лучше всего описывает "пижона"

Если хочется охарактеризовать человека одним словом, Виктория советует вспомнить о колоритном прилагательном "дженджуристий". Это слово идеально подходит к тому, кто кокетничает своей внешностью, ведет себя несколько легкомысленно и несерьезно.

Смотрите видео о том, как правильно сказать "пижон" на украинском:

Какие украинские эквиваленты слова "пижон"

В украинском языке есть немало вариантов, которые передают значение слова "пижон". Выбор зависит от того, на чем именно делается акцент.

Если описывается человек, который не выходит из дома без идеальной прически, говорят — чепурУн (или чепурный молодик), франт или фат. Для игривых и легкомысленных идеально подойдут слова жЕвжик или джЕнджик.

Для описания тех, кто любит "пудрить мозги" манерами, подойдет слово "манерник". Если акцент на хвастовстве, тогда это просто "хвалько".

Как на украинском языке назвать девушку, напоминающую "пижона"

Украинский язык предусмотрел очаровательные варианты и для описания девушек. Вместо того, чтобы искать женский род к слову "пижон", можно использовать:

ЧепурУха или чепурУнка ;

или ; МанІрниця.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред