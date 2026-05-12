Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Юрий Берендий
12 мая 2026, 16:11
Город, который считается старейшим городом Украины, объединяет более 2700 лет истории, неповторимый колорит и уникальные достопримечательности разных эпох.
Какой город является самым старым в Украине — сколько лет самому старому городу / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какой самый древний город Украины
  • Что старше, Килия или Белгород-Днестровский
  • Какой город появился в Украине первым

В 2018 году городской совет одного небольшого города в Одесской области принял решение, которое поставило его в один ряд с древнейшими поселениями Европы. Официальный возраст города составляет не менее 2700 лет. Килия на берегу Дуная старше Киева, Чернигова и Коростеня. Об этом сообщает "Суспільне Одеса".

Главред выяснил, какой населенный пункт является самым старым в Украине.

Чем известна Килия — куда пойти в Килии

Килия — это районный центр в Одесской области, 19,5 тысяч жителей, берега Дуная и Румыния в считанных минутах езды.

"Там находится Старая Килия — город-двойник украинской Килии. Но несмотря на название, украинская Килия все же старше", — говорится в видео.

Среди национальностей больше всего украинцев (55,41%), также немало россиян (28,41%), молдаван (9,67%), болгар (3,63%) и гагаузов (0,91%).

Город известен как центр выращивания риса, а на его окраине расположена одна из крупнейших солнечных электростанций страны.

Туристы едут сюда ради домашнего вина, местной клубники и дунайской сельди. Но уезжают с другим впечатлением.

Сколько лет самому старому городу в Украине

"Килия действительно выглядит старой. Однако здесь чувствуется не дух античности или средневековья, а скорее атмосфера 60–70-х годов ХХ века", — отмечают блогеры, авторы YouTube-канала о путешествиях по Украине "Прокопенки".

Город, которому 2700 лет, живет в ритме советской провинции — и именно в этом контрасте кроется его особая атмосфера.

Какой самый старый город Украины — древнейшее поселение на территории Украины

Блогеры уточнили, что в 2018 году в Килии собрался городской совет и принял конкретное решение.

"Это означает, что в 2018 году собрался городской совет и принял решение считать датой основания города 682 год до нашей эры. Теперь по официальному возрасту Килия немного опережает Белгород-Днестровский и значительно опережает города, основанные еще во времена славян — Киев, Коростень и Чернигов", — рассказывают блогеры Прокопенко.

Они отметили, что 682 год до нашей эры — это раньше, чем был основан Рим. Правда, Прокопенки честно указывают на ограничения официального статуса.

"Научных подтверждений постоянного существования здесь города нет, но мы точно знаем, что со времен древних греков здесь находился важный порт", — говорится в видео.

Как появилась Килия — самый старый город в Одесской области

Они добавили, что Килия стоит на берегу Дуная — в 40 километрах от места, где река впадает в Черное море. Это идеальная точка перегрузки товаров между морскими и речными судами.

"Именно торговля по морским путям была основной движущей силой экономики почти во все времена человеческой цивилизации", — напоминают Прокопенко.

Греки это понимали, генуэзцы — тоже: именно они заложили здесь крепость, просуществовавшую несколько веков. В эпоху Османской империи сюда ходили казаки в походы под предводительством Наливайко и Сулимы.

Об источнике: Prokopenky

Prokopenky — это украинский YouTube-канал, посвященный путешествиям, природе, историческим памятникам и популяризации малоизвестных туристических маршрутов в Украине. Авторы проекта создают видео о путешествиях по необычным местам, показывают природные локации, архитектурные объекты и культурное наследие разных регионов страны.

Контент канала имеет познавательно-туристический формат и ориентирован на зрителей, интересующихся внутренним туризмом, историей и активным отдыхом. В видео авторы сочетают тревел-блог, исследование местной истории и элементы документального стиля, рассказывая о природных достопримечательностях, старинной архитектуре, малоизвестных местах и маршрутах для путешествий по Украине.

В описании канала авторы отмечают, что стремятся доказать: путешествовать по Украине может каждый — независимо от финансовых возможностей, возраста или физической подготовки. Основное внимание уделяется доступным путешествиям, сохранению природы и популяризации украинского культурного и исторического наследия.

По состоянию на 2026 год канал имеет более 10 тысяч подписчиков и миллионы просмотров. Видео проекта регулярно публикуются на YouTube и ориентированы на аудиторию, интересующуюся украинским туризмом, природой и историей.

Какое место в Украине считается самым старым

От генуэзско-османской крепости мало что доступно для осмотра. Основные остатки спрятаны на территории частного предприятия на берегу Дуная.

"Единственное, что доступно для осмотра, — это пруды в городском парке, которые сформированы из бывшего оборонительного рва крепости", — рассказывают блогеры.

Свято-Николаевская церковь в Килии — чем известна

Самая необычная достопримечательность Килии — Свято-Николаевская церковь, первые упоминания о которой датируются 1070 годом. Нынешнее здание, вероятно, построено молдавским князем Василием Лупулом в 1647 году. Но главное в ней — не возраст, а архитектура.

"Здание действительно необычно тем, что оно углублено в землю более чем на 2 метра. Дело в том, что строили ее во времена Османской империи. Турки не запрещали христианам и другим конфессиям строить свои храмы. Но с условием, что ни один храм в городе не должен быть выше, чем мусульманская мечеть", — объясняют Прокопенки.

Полуподземный храм — редкий для Украины архитектурный тип, и Килия является одним из немногих мест, где его можно увидеть.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Суспыльне мовлення — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Промінь", "Радіо Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

