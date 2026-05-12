Ермак может оказаться под стражей: ВАКС изберет ему меру пресечения

Высший антикоррупционный суд Украины будет избирать меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Это официально подтвердили в ВАКС.
Ермак подозревается в криминальном нарушении, предусматриваемого ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины - Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупных размерах.
"Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, 12 мая, на 16:00. Заседание состоится по адресу: проспект Берестейский, 41", - говорится в сообщении.
Директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга сообщил, что следствие продолжается по разным направлениям, в частности энергетика, оборонная сфера, закупка дронов и вооружения.
"Не могу называть названия компаний, чтобы не нарушать презумпцию невиновности. Мы говорили о направлении оборонки, оно расследуется в рамках НАБУ. Расследуются производители и отдельные производители дронов", - сказал Кривонос.
Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в деле.
Известно, что САП будет настаивать на избрании Ермаку меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 180 миллионов гривен.
