Уже в процессе: депутат сообщил о ходе переговоров Украины о вступлении в ЕС

Первый заместитель председателя Комитета ВЕРУ по вопросам интеграции Украины в ЕС оценил готовность Киева к прямым переговорам.

https://glavred.info/politics/uzhe-v-processe-deputat-soobshchil-o-hode-peregovorov-ukrainy-o-vstuplenii-v-es-10763912.html Ссылка скопирована

Украина уже имеет опыт переговоров о вступлении в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Что сказал Галайчук:

Украина фактически находится в процессе переговоров о вступлении в ЕС

Скрининговые сессии помогают оценить степень приближения к нормам Евросоюза

Использование фронтлоадинга позволило обойти блокировку Венгрии

Украина уже фактически начала переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Такое мнение в интервью Главреду высказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук.

Он отметил, что в течение длительного времени, имплементируя Соглашение об ассоциации, Украина уже имела опыт как переговоров по его заключению, так и по его выполнению. И этот опыт был непростым из-за обсуждения чувствительных вопросов, в частности, доступа к единому рынку.

видео дня

"С того момента, как Украина формально приобрела статус страны-кандидата на вступление в ЕС, Еврокомиссия ежегодно начала публиковать отдельные отчеты по Украине — о выполнении тех или иных обязательств. Всем, кто занимается процессом переговоров, известны так называемые скрининговые сессии. Их цель — определить степень приближения Украины к европейским нормам, уровень выполнения тех или иных обязательств по соответствующим кластерам", — отметил нардеп.

По его словам, это также является частью переговорного процесса, ведь во время таких сессий обсуждались конкретные примеры – особенно то, что касалось торговли, доступа к рынкам, государственных закупок, участия в них различных компаний и т.д.

Поэтому Галайчук убежден, что Украина готова к переговорам, ведь у нее есть определенный опыт.

"Более того, в связи с блокированием Венгрией Еврокомиссия прибегла к инновационному пути фактического открытия переговоров – так называемому frontloading. Еще в декабре прошлого года мы обменялись информацией о переговорных позициях, бенчмарках и перешли почти к формальному выполнению. Таким образом, мы уже находимся в этом процессе и надеемся, что сможем пройти его быстро", – подытожил он.

Вступление стран в ЕС/ Инфографика: Главред

Когда Украина намерена подписать договор о вступлении в ЕС

Главред писал, что, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский Союз.

До июля Украина намерена открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС. Этот этап станет важной отправной точкой для дальнейшего продвижения переговорного процесса.

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам Владимира Зеленского, попытки России расколоть Европу не принесут результата, а Украина продолжает движение к полноправному членству в Европейском Союзе.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил Зеленского в поддержке Словакией вступления Украины в ЕС и готовности помогать нашей стране на этом пути.

Накануне стало известно, что во Франции считают, что процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу должен происходить по стандартной процедуре без каких-либо "упрощенных" или ускоренных механизмов.

Читайте также:

О личности: Вадим Галайчук Вадим Галайчук — народный депутат Украины IX созыва, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Занимается вопросами адаптации украинского законодательства к нормам ЕС и сопровождением евроинтеграционных законопроектов. Также является председателем украинской части Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС, который является площадкой для межпарламентского сотрудничества Украины и Евросоюза.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред