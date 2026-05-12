Уже в процессе: депутат сообщил о ходе переговоров Украины о вступлении в ЕС

Что сказал Галайчук:
- Украина фактически находится в процессе переговоров о вступлении в ЕС
- Скрининговые сессии помогают оценить степень приближения к нормам Евросоюза
- Использование фронтлоадинга позволило обойти блокировку Венгрии
Украина уже фактически начала переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Такое мнение в интервью Главреду высказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук.
Он отметил, что в течение длительного времени, имплементируя Соглашение об ассоциации, Украина уже имела опыт как переговоров по его заключению, так и по его выполнению. И этот опыт был непростым из-за обсуждения чувствительных вопросов, в частности, доступа к единому рынку.
"С того момента, как Украина формально приобрела статус страны-кандидата на вступление в ЕС, Еврокомиссия ежегодно начала публиковать отдельные отчеты по Украине — о выполнении тех или иных обязательств. Всем, кто занимается процессом переговоров, известны так называемые скрининговые сессии. Их цель — определить степень приближения Украины к европейским нормам, уровень выполнения тех или иных обязательств по соответствующим кластерам", — отметил нардеп.
По его словам, это также является частью переговорного процесса, ведь во время таких сессий обсуждались конкретные примеры – особенно то, что касалось торговли, доступа к рынкам, государственных закупок, участия в них различных компаний и т.д.
Поэтому Галайчук убежден, что Украина готова к переговорам, ведь у нее есть определенный опыт.
"Более того, в связи с блокированием Венгрией Еврокомиссия прибегла к инновационному пути фактического открытия переговоров – так называемому frontloading. Еще в декабре прошлого года мы обменялись информацией о переговорных позициях, бенчмарках и перешли почти к формальному выполнению. Таким образом, мы уже находимся в этом процессе и надеемся, что сможем пройти его быстро", – подытожил он.
Когда Украина намерена подписать договор о вступлении в ЕС
Главред писал, что, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский Союз.
До июля Украина намерена открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС. Этот этап станет важной отправной точкой для дальнейшего продвижения переговорного процесса.
Вступление Украины в ЕС — последние новости
Напомним, Главред писал, что, по словам Владимира Зеленского, попытки России расколоть Европу не принесут результата, а Украина продолжает движение к полноправному членству в Европейском Союзе.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил Зеленского в поддержке Словакией вступления Украины в ЕС и готовности помогать нашей стране на этом пути.
Накануне стало известно, что во Франции считают, что процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу должен происходить по стандартной процедуре без каких-либо "упрощенных" или ускоренных механизмов.
О личности: Вадим Галайчук
Вадим Галайчук — народный депутат Украины IX созыва, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Занимается вопросами адаптации украинского законодательства к нормам ЕС и сопровождением евроинтеграционных законопроектов. Также является председателем украинской части Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС, который является площадкой для межпарламентского сотрудничества Украины и Евросоюза.
