Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

На Оболони после взрывов загорелась крыша дома. На Киевщине под ударами дронов были жилые дома и учебные заведения.

https://glavred.info/ukraine/kiev-i-oblast-okazalis-pod-udarom-dronov-vspyhnuli-pozhary-est-razrusheniya-10763891.html Ссылка скопирована

Атака на Киевщину - последствия / Коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Кратко:

РФ атаковала Киев и область дронами ночью 12 мая

На Оболони горела крыша многоэтажки после падения БПЛА

В Киевской области повреждены детсад и жилые дома

В ночью на 12 мая Россия нанесла массированный удар дронами по Украине. В Киеве была объявлена воздушная тревога. Были слышны звуки взрывов. Работали силы ПВО. Группы вражеских БПЛА фиксировали в направлении нескольких областей.

В Киеве жителей призывали немедленно спуститься в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по уточненной информации, в результате падения обломков БпЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони возник пожар. Его ликвидировали.

В доме повреждена крыша технического этажа. Других разрушений нет.

"За помощью к медикам пока никто не обращался", - добавил Кличко.

Как сообщили в полиции, правоохранители работают на месте падения обломков вражеского БпЛА на крышу жилого дома в Оболонском районе.

"Во время воздушной тревоги обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажки и повлекли за собой пожар, который потушили жильцы дома. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления, документирующая последствия вражеской атаки и фиксирующая повреждения.

Последствия атаки на Киевщину

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что ночью армия РФ снова атаковала мирные населенные пункты области. Под ударами дронов были жилые дома и учебные заведения.

В Фастовском районе в результате вражеской атаки поврежден детский сад — загорелась кровля. В четырехэтажном жилом доме рядом выбиты окна. Также повреждены два частных дома.

Пострадавших среди населения нет.

"На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений", - говорится в сообщении.

Обновлено. В ГСЧС сообщили, что детский сад и жилые дома были повреждены в Фастовском районе в результате ночной атаки российскими БПЛА.

Загорелась кровля детского сада. В расположенном рядом четырехэтажном жилом доме выбиты окна. Повреждены и два частных домовладения.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

На местах происшествия работают спасатели и все необходимые оперативные службы. Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия российской атаки, обследуют поврежденные здания.

Перемирие между РФ и Украиной - последние новости

Как писал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может продлиться и после 11 мая.

Тем временем Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией. Как пишет Politico, Европейский Союз может способствовать достижению договоренности между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам обеих стран. С такой инициативой к странам ЕС обратился глава украинского МИД Андрей Сибига.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Названы сроки нового массированного удара России

Страна-агрессор РФ после завершения перемирия может готовить новую волну массированных ударов по Украине. Враг в течение последней недели накапливал ракеты и дроны. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Россияне давно готовятся к атаке. Уже две недели они сдерживают активность и накапливают боекомплект, хотя раньше они систематически наносили удары примерно раз в неделю. То есть все это время они накапливали боекомплект", — отметил эксперт.

По словам Коваленко, за время условного режима тишины Россия может накопить как минимум около 750 дронов различных типов. Кроме того, он обратил внимание, что запасы боеприпасов и беспилотников формировались и в течение двух недель до объявленного "перемирия", в частности после массированной атаки 25 апреля и до 9 мая, поэтому сейчас у РФ уже есть значительный накопленный ресурс.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред