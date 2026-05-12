Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Анна Ярославская
12 мая 2026, 06:55обновлено 12 мая, 07:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
На Оболони после взрывов загорелась крыша дома. На Киевщине под ударами дронов были жилые дома и учебные заведения.
Атака на Киевщину - последствия
Атака на Киевщину - последствия / Коллаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Кратко:

  • РФ атаковала Киев и область дронами ночью 12 мая
  • На Оболони горела крыша многоэтажки после падения БПЛА
  • В Киевской области повреждены детсад и жилые дома

В ночью на 12 мая Россия нанесла массированный удар дронами по Украине. В Киеве была объявлена воздушная тревога. Были слышны звуки взрывов. Работали силы ПВО. Группы вражеских БПЛА фиксировали в направлении нескольких областей.

В Киеве жителей призывали немедленно спуститься в укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по уточненной информации, в результате падения обломков БпЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони возник пожар. Его ликвидировали.

В доме повреждена крыша технического этажа. Других разрушений нет.

"За помощью к медикам пока никто не обращался", - добавил Кличко.

Как сообщили в полиции, правоохранители работают на месте падения обломков вражеского БпЛА на крышу жилого дома в Оболонском районе.

"Во время воздушной тревоги обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажки и повлекли за собой пожар, который потушили жильцы дома. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления, документирующая последствия вражеской атаки и фиксирующая повреждения.

  • Последствия атаки на Киев 12 мая 2026
    Последствия атаки на Киев 12 мая 2026 Фото: t.me/gunpKyiv
  • Последствия атаки на Киев 12 мая 2026
    Последствия атаки на Киев 12 мая 2026 Фото: t.me/gunpKyiv
  • Последствия атаки на Киев 12 мая 2026
    Последствия атаки на Киев 12 мая 2026 Фото: t.me/gunpKyiv
  • Последствия атаки на Киев 12 мая 2026
    Последствия атаки на Киев 12 мая 2026 Фото: t.me/gunpKyiv
  • Последствия атаки на Киев 12 мая 2026
    Последствия атаки на Киев 12 мая 2026 Фото: t.me/gunpKyiv

Последствия атаки на Киевщину

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что ночью армия РФ снова атаковала мирные населенные пункты области. Под ударами дронов были жилые дома и учебные заведения.

В Фастовском районе в результате вражеской атаки поврежден детский сад — загорелась кровля. В четырехэтажном жилом доме рядом выбиты окна. Также повреждены два частных дома.

Пострадавших среди населения нет.

"На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений", - говорится в сообщении.

Обновлено. В ГСЧС сообщили, что детский сад и жилые дома были повреждены в Фастовском районе в результате ночной атаки российскими БПЛА.

Загорелась кровля детского сада. В расположенном рядом четырехэтажном жилом доме выбиты окна. Повреждены и два частных домовладения.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

На местах происшествия работают спасатели и все необходимые оперативные службы. Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия российской атаки, обследуют поврежденные здания.

  • Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая
    Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая
    Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая
    Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая
    Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая
    Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая
    Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая
    Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая
    Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая
    Последствия атаки РФ на Киевскую область 12 мая Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, ГосЧС

Перемирие между РФ и Украиной - последние новости

Как писал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может продлиться и после 11 мая.

Тем временем Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией. Как пишет Politico, Европейский Союз может способствовать достижению договоренности между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам обеих стран. С такой инициативой к странам ЕС обратился глава украинского МИД Андрей Сибига.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Названы сроки нового массированного удара России

Страна-агрессор РФ после завершения перемирия может готовить новую волну массированных ударов по Украине. Враг в течение последней недели накапливал ракеты и дроны. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Россияне давно готовятся к атаке. Уже две недели они сдерживают активность и накапливают боекомплект, хотя раньше они систематически наносили удары примерно раз в неделю. То есть все это время они накапливали боекомплект", — отметил эксперт.

По словам Коваленко, за время условного режима тишины Россия может накопить как минимум около 750 дронов различных типов. Кроме того, он обратил внимание, что запасы боеприпасов и беспилотников формировались и в течение двух недель до объявленного "перемирия", в частности после массированной атаки 25 апреля и до 9 мая, поэтому сейчас у РФ уже есть значительный накопленный ресурс.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг успел: в ISW предупредили, как россияне воспользовались перемирием на фронте

Враг успел: в ISW предупредили, как россияне воспользовались перемирием на фронте

08:06Война
Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

06:55Украина
Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией — о чем идет речь

Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией — о чем идет речь

23:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Последние новости

08:06

Враг успел: в ISW предупредили, как россияне воспользовались перемирием на фронте

06:55

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушенияФото

06:13

Растение для ребенка: что стоит посадить возле дома, чтобы пополнить семью

05:50

Жизнь разделится на "до" и "после": четыре знака зодиака на пороге перемен

05:11

Культовые трофеи времен СССР: за чем советские люди стояли в бесконечных очередях

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 годуВадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году
04:20

Гороскоп Таро на июнь 2026: кому выпадет редкий шанс судьбыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

03:50

Большинство делает это ошибочно: когда популярный режим стирки не эффективенВидео

03:15

"Прожил там более 100 дней": где в Украине находится тайная база ГитлераВидео

Реклама
02:50

Клиническая смерть открыла пугающую правду: судьба человечества на грани

02:24

Три знака зодиака вступят в счастливую эпоху — у кого закончится "черная полоса"

01:48

Украина могла "сдать Донбасс" в обмен на мир: в ОП ответили на вброс Мендель

00:49

Киевлян ждёт резкая смена погоды: синоптики предупредили о неожиданности

11 мая, понедельник
23:56

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

23:41

Украина предложила совершенно новый формат перемирия с Россией — о чем идет речь

23:35

Почти все допускают ошибку при сушке белья после стирки: что сильно портит вещиВидео

22:51

Вступление Украины в ЕС: нардеп раскрыл ключевой этап для ускорения процесса

22:46

Мужчина случайно нашел в лесу золотой клад VI века: что там былоВидео

22:45

РФ готовит массированный удар: Жданов назвал, чем и когда может бить враг

22:07

"Россия готовит новые атаки": Зеленский предупредил о планах Кремля в войне

Реклама
21:47

Позиции Путина ослабли: громкое заявление ЕС о вероятности завершения войны

21:46

Зачем делать фото в ванной перед выходом: хитрость, о которой знают единицы

21:29

Экс-глава Офиса президента Ермак получил подозрение от НАБУ и САП — что известно

21:20

Признаки высокого интеллекта: как выбор хобби свидетельствует об уровне IQ

20:54

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

20:48

Мухи исчезнут надолго: натуральное средство отпугнет насекомых с первого разаВидео

20:33

Тепло возвращается на Днепропетровщину: насколько вырастет столбик термометра

20:07

Больше, чем просто характер: у каких знаков зодиака самая сильная интуиция

20:05

Золотое правило полива огурцов: урожай будет обильным и не будет горчитьВидео

19:46

Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

19:12

"Давно готовились": названы сроки нового массированного удара России по Украине

19:10

"Путину достаточно одного решения": Невзлин о фальшивом перемирии Кремлямнение

19:06

Штормовой ветер и сильные грозы: настоящая непогода надвигается на Тернопольщину

18:55

В Германии снимают сериал о ранних годах The Beatles - кто сыграет "битлов"

18:43

Почему парад в Москве прошел без военной техники: Коваленко раскрыл причинуВидео

18:33

Грозы, град и шквалы надвигаются на Львовщину: когда ожидается опасная погода

18:31

Уменьшилось ли давление РФ: в ВСУ рассказали о реальном положении дел на фронте

18:19

"Обретаем независимость": Украина имеет свои ракеты, похожие на Taurus – Федоров

18:13

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

18:12

Погода готовит сюрприз для Черкасской области: когда ударят ливни и грозы

Реклама
17:59

Уксус против мышей: как использовать кухонное средство для защиты дома и сада

17:37

Посадка томатов в открытый грунт: что добавить в лунку для закаливания корнейВидео

17:22

Известный украинский телеведущий выехал в РФ и получил гражданство - журналист

17:20

Без штрафов и ограничений: какую рыбу можно ловить в маеВидео

17:19

Не Трамп: Путин продвигает нового переговорщика для завершения войны, в чем угроза

17:08

Муравьи и тля боятся его как огня: какое растение следует посадить для защиты сада

17:08

Воет или роет ямы: о каких бедах предупреждает поведение собаки

17:06

Таро прогноз на июнь 2026: один знак зодиака ждут большие деньгиВидео

16:32

На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

16:27

Гривня резко полетела вниз: новый курс валют на 12 мая

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять