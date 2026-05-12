"Прожил там более 100 дней": где в Украине находится тайная база Гитлера

Историк рассказал, как появилась одна из штаб-квартир Гитлера, что означает её название и какую роль этот объект играл в планировании военных операций.

Ставка Гитлера в Украине — где в Украине Гитлер прожил более 100 дней

В восьми километрах от Винницы, среди соснового леса, до сих пор лежат многотонные обломки железобетона. Это все, что осталось от "Вервольфа" — одного из самых засекреченных штабов Адольфа Гитлера. Именно отсюда в 1942–1943 годах фактически руководили всей войной на востоке. Об этом говорится в видео на YouTube основателя проекта "Реальная история" и продюсера 1+1 media Акима Галимова, передает 2+2.

Что известно о штабе Гитлера "Вервольф"

В видео отмечается, что название штаба — "Вервольф" (Werwolf) — с немецкого переводится как "оборотень". Но за ним стоит не мистика, а вполне конкретная ссылка.

"Мы знаем, что в 20-е годы партийное прозвище Гитлера было "Волк". Всем штабам, где он находился с первого дня, он давал соответствующие названия. Находясь здесь 16 июля 1942 года, он и назвал его "Вервольф", — рассказал военный историк Андрей Швачко.

Почему недалеко от Винницы расположена ставка Гитлера

Галимов отмечает, что чтобы понять логику выбора, нужно вернуться к военной ситуации конца 1941 года.

"В конце 1941 года нацистский план молниеносной войны "Барбаросса" окончательно провалился. Немецкая армия застряла под Москвой и Ростовом. Для новой кампании 1942 года нацисты выбрали другой вектор — Кавказ и Сталинград", — рассказывает Аким Галимов.

Винница идеально вписывалась в эту стратегию. Город находился достаточно глубоко в тылу, чтобы быть в безопасности, и в то же время на приемлемом расстоянии от ключевых театров военных действий. До Сталинграда по прямой — около 1200 километров, что позволяло оперативно управлять войсками через прямую авиационную и телефонную связь.

Но, как указывает историк, были и сугубо практические соображения.

"Гитлер хотел быть поближе к своим воюющим войскам. Нужен был большой город (не столичный), но с неразрушенными зданиями: университетами, институтами, и обязательно — аэродромами и железнодорожным вокзалом. Все это как раз и было в Виннице", — рассказал Швачко.

Город не подвергся критическим разрушениям во время боев — и это оказалось решающим фактором.

Когда Гитлер прибыл в Украину

Строительство объекта продолжалось с осени 1941 года до лета 1942 года. Ставка располагалась среди густых сосновых лесов, которые обеспечивали естественную маскировку от авиационной разведки. Гитлер приезжал в "Вервольф" несколько раз, но главный и самый длительный этап точно зафиксирован в сохранившихся документах:

"Гитлер находился непосредственно в качестве руководителя на своей штаб-квартире с 16 июля 1942 года по 30 октября 1942 года. Это точно известно, потому что сохранились записи: когда он приехал, когда прилетел на территорию старого аэропорта и как он добирался сюда", — подчеркивает Андрей Швачко.

Таким образом, Гитлер находился на штабе "Вервольф" более 100 дней. Именно в этот период под Винницей обсуждались планы захвата нефтяных месторождений Кавказа и подписывались директивы, изменившие ход Второй мировой войны.

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

